Napis o "Holokauście w Strefie Gazy" na Ścianie Płaczu i fasadzie wielkiej synagogi w Jerozolimie

Na Ścianie Płaczu w Jerozolimie odkryto w poniedziałek namalowane po hebrajsku hasło "W Strefie Gazy trwa Holokaust", co wywołało powszechne oburzenie w Izraelu. Taki sam tekst napisano na fasadzie jerozolimskiej wielkiej synagogi.

Ściana Płaczu jest najświętszym miejscem judaizmu. Uznaje się ją za ostatni zachowany ślad po Drugiej Świątyni Jerozolimskiej, zburzonej przez Rzymian w 70 roku n.e. Rabin Ściany Płaczu Szmuel Rabinowic nazwał to "zbezczeszczeniem", komentował też, że "to miejsce nie jest przestrzenią do wyrażania protestów, jakie by one nie były".

Napis "W Strefie Gazy trwa Holokaust" na fasadzie jerozolimskiej wielkiej synagogi Źródło: Izraelska policja/X

Zatrzymany mężczyzna

Policja zatrzymała mieszkańca Jerozolimy, 27-letniego ortodoksyjnego żyda, który przyznał się do namalowania haseł i przeprosił za swoje czyny - przekazał Ynet. Serwis dodał, że według rodziny sprawcy, mężczyzna zmaga się z poważnymi problemami psychicznymi i był wcześniej hospitalizowany.

"W normalnym stanie nie zrobiłby czegoś takiego. To dobry i miły człowiek, kochamy go, ale absolutnie nie akceptuję jego czynów. To wstyd i hańba" - powiedział portalowi ojciec zatrzymanego.

Incydent potępili również izraelscy politycy z różnych ugrupowań.

