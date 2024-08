CNN: Hezbollah może zaatakować Izrael w ciągu najbliższych dni, bez pomocy Iranu

Coraz więcej wskazuje na to, że Hezbollah zdecyduje się uderzyć na Izrael niezależnie od zamiarów Iranu - informuje amerykańska stacja CNN. Jedno ze źródeł podało, że organizacja może przeprowadzić atak w ciągu najbliższych dni, podczas gdy Teheran dalej pracuje nad właściwą reakcją.

Wiele wskazuje na to, że libański Hezbollah zaatakuje Izrael pierwszy, działając samodzielnie, bez pomocy Iranu - przewiduje w czwartek CNN, który oparł swoją informację na dwóch źródłach w amerykańskim wywiadzie. Według pierwszego z nich Iran uczynił już pewne przygotowania do oczekiwanego ataku, ale jeszcze nie takie, jakie w ocenie wywiadu byłyby przeprowadzone przed poważnym uderzeniem na Izrael. Hezbollah posuwa się w swoich działaniach szybciej i planuje uderzyć w Izrael w ciągu najbliższych dni - dodał informator stacji.

Drugie źródło CNN zaznaczyło, że w przeciwieństwie do ciosu Iranu atak Hezbollahu może nie być poprzedzony wyraźnymi sygnałami. Jak uzupełniono, nie jest jasne, jak układa się współpraca między Teheranem a Hezbollahem, który jest najsilniejszym sprzymierzeńcem Iranu, ale obie strony mogą nie być zgodne co do planów dotyczących uderzenia.