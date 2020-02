Powrót światowych mocarstw do Wiednia. Bez USA

Ze strony Unii Europejskiej w spotkaniu wspólnej komisji dotyczącej porozumienia nuklearnego weźmie udział wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych Josep Borrell.

Francja, Niemcy i Wielka Brytania uruchomiły 14 stycznia mechanizm rozstrzygania sporów w ramach porozumienia nuklearnego z Iranem, który może doprowadzić do nałożenia sankcji na ten kraj za łamanie postanowień umowy. Proces ten nadzoruje szef dyplomacji Unii Europejskiej.

Iran ogłosił na początku roku, że nie będzie już stosować się do ograniczeń wynikających z umowy nuklearnej. USA wycofały się z porozumienia, ale UE stara się robić wszystko, by doprowadzić do jego utrzymania. Celem porozumienia jest ograniczenie programu nuklearnego Iranu w zamian za zniesienie sankcji międzynarodowych.