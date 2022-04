Departament Stanu USA o rozmowach nuklearnych z Iranem i "różnicach taktycznych" z Izraelem

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price podał, że w rozmowach nuklearnych z Iranem pozostaje niewielka liczba nierozwiązanych kwestii. Dodał, że to na Teheranie spoczywa ciężar podjęcia decyzji.

W miniony weekend do Izraela udał się sekretarz stanu USA Antony Blinken . Na pustyni Negew odbyły się dwudniowe rozmowy z udziałem szefów dyplomacji USA, Izraela, Bahrajnu, Egiptu, Maroka i ZEA.

Umowa nuklearna z Iranem z 2015 roku (JCPOA) przewidywała, że Teheran znacząco zmniejszy produkcję uranu, a społeczność międzynarodowa zdejmie sankcje gospodarcze, nałożone na ten kraj. W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wycofał Waszyngton z porozumienia i nałożył na Iran nowe restrykcje. JCPOA pozwala Iranowi na wzbogacenie uranu tylko do poziomu 3,67 proc., co wystarcza do wykorzystania w cywilnych reaktorach.