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Świat

Teheran zaostrzył warunki zakończenia wojny z USA. Szef MSZ Iranu spotkał się z wysłannikiem Trumpa

Irańskie dziewczęta idą ulicą Teheranu obok namalowanego na ścianie ptaka pokoju
Trump: nie żałuję wojny z Iranem
Źródło wideo: TVN24, FOX News Channel's The Ingraham Angle
Źródło zdj. gł.: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA
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Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Arakczi spotkał się w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i przedstawił zaostrzone warunki zakończenia wojny. Według irańskich mediów i rzecznika Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Teheran domaga się teraz przerwania działań wojennych na wszystkich frontach "osi oporu" oraz zniesienia blokady Jemenu.

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Arakczi spotkał się we wtorek w kuluarach Zgromadzenia Ogólnego ONZ ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem i przedłożył warunki dotyczące zakończenia wojny.

Według irańskich mediów Teheran domaga się przerwania działań wojennych na wszystkich frontach "osi oporu", co oznacza państwa lub organizacje będące sojusznikami Iranu.

Iran zaostrza warunki zakończenia wojny z USA

Wcześniej rzecznik irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Hossein Mohebi powiedział w wywiadzie dla AFP, że Teheran zaostrzył warunki dotyczące zakończenia wojny z USA, a Waszyngton "nie ma innego wyboru", jak je zaakceptować. Iran domaga się teraz zakończenia blokady Jemenu.

Mohebi przypomniał, że Iran zawarł 17 czerwca porozumienie z USA, które nie zapobiegło jednak wznowieniu działań wojennych przez Stany Zjednoczone. - Nie jesteśmy ich zabawką i nie mogą oni jednostronnie naruszać porozumienia, które sami podpisali (...). A zatem zaostrzyliśmy nasze warunki - dodał.

Irańskie dziewczęta idą ulicą Teheranu
Irańskie dziewczęta idą ulicą Teheranu
Źródło zdjęcia: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

Jak dotąd Teheran domagał się w ramach potencjalnego porozumienia z Waszyngtonem w zamian za otwarcie cieśniny Ormuz, wstrzymania działań wojennych na wszystkich frontach, włącznie z Libanem, odblokowania zamrożonych irańskich aktywów i zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów.

Jednak w lipcu jemeński ruch Huti, wspierany przez Iran, włączył się do walk i atakuje teraz głównie cele w Arabii Saudyjskiej.

- Kwestia Jemenu nie była przedmiotem poprzedniego porozumienia. Teraz domagamy się, by dodane zostało (do porozumienia) zniesienie blokady - oświadczył Mohebi.

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Nie wykluczył też, że w przypadku wznowienia działań wojennych reakcja Iranu może sięgnąć poza Bliski Wschód. - Nie staramy się rozszerzyć tej wojny - dodał rzecznik IRGC, ale zastrzegł, że jeśli będzie to konieczne, Teheran podejmie takie kroki.

Negocjacje pokojowe między USA i Iranem

Wcześniej we wtorek wysoki rangą urzędnik irański powiedział agencji Reuters, że Teheran gotów jest otworzyć cieśninę Ormuz w ciągu siedmiu dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów.

Dodał, że delegacja Iranu na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ przebywa w Nowym Jorku i ma pełne uprawnienia do ożywienia dyplomacji ze Stanami Zjednoczonymi, a propozycja Iranu została przekazana USA za pośrednictwem mediatorów 16 września.

Iran w początkach wojny rozpoczętej amerykańsko-izraelskim atakiem w lutym zaminował główny tor wodny cieśniny Ormuz, którą przed wojną z Zatoki Perskiej kierowano transporty ropy i gazu. Zaczął też atakować cywilne statki i zapowiedział trwałe przejęcie pełnej kontroli nad Ormuzem. W odpowiedzi USA ogłosiły blokadę irańskich portów i statków.

Zawarte w czerwcu porozumienie między USA a Iranem upadło w obliczu wznowienia działań zbrojnych i nierozwiązanych sporów. Ruch w cieśninie Ormuz, którą wcześniej przechodziło 20 proc. światowego eksportu ropy i gazu, spowolnił do kilku, niekiedy kilkunastu statków dziennie, co spowodowało niedobory na rynkach i gwałtowny wzrost cen tych surowców.

Źródło: PAP
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Tagi:
IranUSADonald Trump
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