Świat

Iran twierdzi, że ich obiekt jądrowy został trafiony

GettyImages-2259703646
Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów
Źródło: Reuters
Irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przekazał, że w wyniku ataków USA i Izraela trafiony został obiekt nuklearny w Natanz. Wcześniej szef MAEA informował, że Agencja nie ma dowodów, iż "którakolwiek z instalacji nuklearnych została uszkodzona lub trafiona".

"Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu" - powiedział cytowany przez agencję Reuters irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA.

Jak wyjaśnił, trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.

Irańskie obiekty jądrowe
Irańskie obiekty jądrowe
Źródło: Maxar/Satellite image/2026 Vantor
Zaatakowane przez USA obiekty nuklearne w Iranie
Zaatakowane przez USA obiekty nuklearne w Iranie

MAEA: nie mamy dowodów, że któryś z obiektów został trafiony

Chwilę wcześniej szef MAEA Rafael Grossi powiedział natomiast, że "nie mamy żadnych dowodów na to, że którakolwiek z instalacji nuklearnych została uszkodzona lub trafiona". Przekazał natomiast, że "próby skontaktowania się z irańskimi organami nadzoru jądrowego są kontynuowane, ale jak dotąd (pozostają - red.) bez odpowiedzi".

Szef MAEA dodał, że w krajach graniczących z Iranem nie wykryto dotąd wzrostu wskaźników promieniowania powyżej normalnych poziomów. Podkreślił, że sytuacja ta może się zmienić, co wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na dużą skalę.

Grossi zaapelował o powściągliwość w operacjach wojskowych w celu uniknięcia dalszej eskalacji.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ

Jaka jest sytuacja Polaków, przebywających na Bliskim Wschodzie?

Rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór podczas briefingu prasowego przed wejściem głównym do gmachu MSZ
Opracował Kuba Koprzywa/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Maxar/Satellite image/2026 Vantor

