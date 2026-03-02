Iran twierdzi, że ich obiekt jądrowy został trafiony

Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów Źródło: Reuters

"Wczoraj ponownie zaatakowali pokojowe, strzeżone obiekty jądrowe Iranu" - powiedział cytowany przez agencję Reuters irański ambasador przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Reza Nadżafi dziennikarzom podczas spotkania Rady Gubernatorów MAEA.

Jak wyjaśnił, trafiony został obiekt jądrowy w Natanz w środkowej części Iranu.

Irańskie obiekty jądrowe Źródło: Maxar/Satellite image/2026 Vantor

Zaatakowane przez USA obiekty nuklearne w Iranie

MAEA: nie mamy dowodów, że któryś z obiektów został trafiony

Chwilę wcześniej szef MAEA Rafael Grossi powiedział natomiast, że "nie mamy żadnych dowodów na to, że którakolwiek z instalacji nuklearnych została uszkodzona lub trafiona". Przekazał natomiast, że "próby skontaktowania się z irańskimi organami nadzoru jądrowego są kontynuowane, ale jak dotąd (pozostają - red.) bez odpowiedzi".

Szef MAEA dodał, że w krajach graniczących z Iranem nie wykryto dotąd wzrostu wskaźników promieniowania powyżej normalnych poziomów. Podkreślił, że sytuacja ta może się zmienić, co wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia ewakuacji na dużą skalę.

Grossi zaapelował o powściągliwość w operacjach wojskowych w celu uniknięcia dalszej eskalacji.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.

