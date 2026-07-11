Iran odbudowuje obiekty jądrowe? Zdjęcia satelitarne
Iran może naprawiać lub odbudowywać budynki w kilku obiektach jądrowych i rakietowych, w tym uszkodzone obiekty w kompleksie wojskowym Parchin na południowy wschód od Teheranu - poinformowała w piątek CNN, powołując się na zdjęcia satelitarne firmy Vantor i we współpracy z Institute for Science and International Security.
Działania te rodzą pytania o to, czy Iran naruszył porozumienie zawarte z USA pod koniec czerwca - jeszcze zanim prezydent USA Donald Trump zdawał się sygnalizować jego koniec, przeprowadzając nowe uderzenia na ten kraj.
Iran prowadził prace wokół obiektów jądrowych
Badanie wizualne przeprowadzone przez CNN ujawniło prace remontowe i rekonstrukcyjne w Taleghan 2, obiekcie w Parchin, gdzie według ekspertów składowane są materiały do budowy broni jądrowej.
Zdjęcia z 22 czerwca i 7 lipca pokazały prace przy pozostałościach amerykańsko-izraelskich ataków.
Oddzielne zdjęcia z 21 czerwca pokazały pojazdy wjeżdżające i wyjeżdżające z tuneli w domniemanym podziemnym ośrodku jądrowym w pobliżu Isfahanu, w czasie obowiązywania memorandum ze Stanami Zjednoczonymi z 17 czerwca.