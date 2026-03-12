Nowy rozkaz dla izraelskiego wojska. Planują rozszerzenie operacji

Po spotkaniu w Gdyni z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem szef MON został zapytany, czy trwający na Bliskim Wschodzie konflikt może przełożyć się na opóźnienia dostaw zamówionego dla polskiego wojska w USA sprzętu.

Według Kosiniaka-Kamysza jest "poważne ryzyko opóźnień dostaw dla wielu odbiorców w Europie, bo priorytetem stanie się armia USA i państwa, które bezpośrednio są dzisiaj w ten konflikt zaangażowane".

- Trzeba się z tym niestety liczyć. Dlatego właśnie Europa i Polska musi być niezależna w dostawach tego sprzętu, który jest w stanie wytwarzać, żeby nie było takich opóźnień. Po to jest program SAFE, żeby budować te zdolności własnej produkcji i niezależności w wielu obszarach - dodał.

Wicepremier zauważył, że siły USA na Bliskim Wschodzie oraz korzystające z amerykańskiej technologii państwa regionu - jak Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska - w krótkim czasie zużyły dużą część zapasów rakiet do obrony przeciwlotniczej przed irańskimi atakami.

- Nadrobienie i uzupełnienie tych zapasów rakiet obrony przeciwlotniczej zajmie dużo czasu - powiedział szef MON, wskazując, że w tej sytuacji priorytetowe dostawy będą trafiać do sił USA i ich sojuszników w regionie. - Monitorujemy sytuację, ale zdolności produkcyjne przemysłu zarówno europejskiego, jak i amerykańskiego są niewystarczające i muszą radykalnie wzrosnąć - stwierdził szef MON.