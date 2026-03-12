Nowy rozkaz dla izraelskiego wojska. Planują rozszerzenie operacji

- Trwa drugi tydzień izraelsko-amerykańskich nalotów na Iran. Nowym najwyższym przywódcą kraju jest syn zabitego Alego Chameneiego - Modżtaba.
- Iran atakuje Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt. Ostrzeliwana jest też cieśnina Ormuz. Kilka statków transportowych zostało trafionych.
- W ciągu 11 dni wojny w Iranie zginęło ponad 1700 osób - przekazała Amerykańska Agencja Informacyjna Aktywistów Praw Człowieka HRANA. Z kolei w Libanie w wyniku izraelskich nalotów zginęło ponad 500 osób - przekazało libańskie ministerstwo zdrowia.
Minister obrony Włoch Guido Crosetto twierdzi, że atak na włoską bazę w Iraku był celowy - podała agencja Reuters.
Według irańskiej agencji informacyjnej (IRNA) Modżtaba zwróci się ze "strategicznym" przesłaniem.
Irańska telewizja państwowa poinformowała, że w zbliżającym się oświadczeniu Modżtaby Chemeneiego, nowy przywódca Iranu skupi się na siedmiu ważnych kwestiach, w tym zabójstwie jego ojca - Alego Chameneiego, irańskich siłach zbrojnych, krajach regionu oraz konfrontacji z wrogami.
Nie poinformowano, w jakiej formie Modżtaba zwróci się ze swoim oświadczeniem.
Po spotkaniu w Gdyni z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem szef MON został zapytany, czy trwający na Bliskim Wschodzie konflikt może przełożyć się na opóźnienia dostaw zamówionego dla polskiego wojska w USA sprzętu.
Według Kosiniaka-Kamysza jest "poważne ryzyko opóźnień dostaw dla wielu odbiorców w Europie, bo priorytetem stanie się armia USA i państwa, które bezpośrednio są dzisiaj w ten konflikt zaangażowane".
- Trzeba się z tym niestety liczyć. Dlatego właśnie Europa i Polska musi być niezależna w dostawach tego sprzętu, który jest w stanie wytwarzać, żeby nie było takich opóźnień. Po to jest program SAFE, żeby budować te zdolności własnej produkcji i niezależności w wielu obszarach - dodał.
Wicepremier zauważył, że siły USA na Bliskim Wschodzie oraz korzystające z amerykańskiej technologii państwa regionu - jak Kuwejt, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska - w krótkim czasie zużyły dużą część zapasów rakiet do obrony przeciwlotniczej przed irańskimi atakami.
- Nadrobienie i uzupełnienie tych zapasów rakiet obrony przeciwlotniczej zajmie dużo czasu - powiedział szef MON, wskazując, że w tej sytuacji priorytetowe dostawy będą trafiać do sił USA i ich sojuszników w regionie. - Monitorujemy sytuację, ale zdolności produkcyjne przemysłu zarówno europejskiego, jak i amerykańskiego są niewystarczające i muszą radykalnie wzrosnąć - stwierdził szef MON.
Rząd w Seulu ogłosił w czwartek wprowadzenie tymczasowych maksymalnych hurtowych cen paliw – podała agencja Yonhap. To reakcja Korei Południowej na gwałtowne wzrosty kosztów energii, spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie. Władze ograniczą też eksport produktów naftowych i nakażą rafineriom uwolnienie zapasów.
W Libanie od momentu rozpoczęcia izraelskich ataków na cele Hezbollahu zginęło 687 osób, w tym 98 dzieci - podał libański rząd.
Niebawem najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei wygłosi pierwszą wiadomość po przejęciu władzy w kraju - podaje agencja Reuters, powołując się na irańskie media.
Amerykańscy wojskowi poinformowali Kongres USA, że pierwszy tydzień wojny kosztował Stany Zjednoczone 11,3 miliardów dolarów - podało BBC. Jak dodano, wartość ta jest prawdopodobnie zaniżona i nie uwzględnia kosztów związanych z przemieszczeniem amerykańskich sił w region Bliskiego Wschodu.
O szczegółach nocnego ataku Hezbollahu na Izrael mówił korespondent "Faktów" TVN Jacek Tacik. Według izraelskiego ministra obrony Israela Kaca w uderzeniu wykorzystano około 200 rakiet.
- To faktycznie był największy taki atak libańskiego Hezbollahu na terytorium Izraela od początku tej wojny. Alarmy słychać było na północy kraju niedaleko Hajfy i Galilei, ale także na południu - relacjonował.
Tacik przypomniał też, że to był pierwszy taki atak skoordynowany pomiędzy Hezbollahem a Teheranem. - To pokazuje wprost, że i Stany Zjednoczone, i Izrael nie są w ofensywie, jeżeli chodzi o wojnę z Iranem, tak jak to przedstawiał premier Benjamin Netanjahu i Donald Trump. Nie są także w defensywie - mówił.
Co najmniej 1,3 tysiąca Irańczyków, w tym kobiety i dzieci poniżej 12. roku życia, zginęło w wyniku trwających od 28 lutego ataków amerykańsko-izraelskich - wynika z najnowszych wyliczeń Irańskiego Czerwonego Półksiężyca (IRFC). Potwierdzono też zniszczenie 21 720 budynków.
IRFC skoncentrował się w swoim raporcie na irańskich stratach materialnych, informując, że w wyniku ataków z użyciem pocisków i bomb najbardziej ucierpiały domy, których zniszczono 17 353. W ruinę zamieniono również 4122 sklepów i budynków użyteczności publicznej, w tym 65 szkół i 77 ośrodków zdrowia.
Katar twierdzi, że przechwycił atak rakietowy - poinformowało Ministerstwo Obrony kraju, cytowane przez agencję Reuters.
Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa poinformowała, że jej kraj wciąż podejmuje kroki w celu zakończenia konfrontacji na Bliskim Wschodzie.
Przekazała też, że Rosja wzywa Izrael i USA do zakończenia agresji wobec Iranu i powrotu do stołu negocjacyjnego.
Agencja ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR) poinformowała, że od początku konfliktu 28 lutego w Iranie przesiedlonych zostało nawet 3,2 miliona osób.
"Liczba ta prawdopodobnie będzie nadal rosła w miarę trwania działań wojennych, co wskazuje na niepokojący wzrost potrzeb humanitarnych" - napisano w opublikowanym oświadczeniu.
Izraelskie wojsko twierdzi, że zaatakowało kolejny obiekt powiązany z irańskim programem jądrowym o nazwie Taleghan.
Jak przekazano we wpisie na platformie X, kompleks był wykorzystywany do opracowywania zaawansowanych materiałów wybuchowych i przeprowadzania eksperymentów w ramach tajnego projektu "AMAD" w latach 2000.
Izraelskie wojsko otrzymało polecenie rozszerzenia działań w Libanie - poinformował minister obrony kraju Israel Kac, cytowany przez Reuters. Nastąpiło to po przeprowadzeniu w nocy przez Hezbollah intensywnego ostrzału rakietowego kraju.
Kac ostrzegł też prezydenta Libanu Josepha Aouna, że jeśli rząd jego państwa nie zdoła powstrzymać Hezbollahu przed atakowaniem Izraela, Izrael "zrobi to sam" - wynika z oświadczenia wydanego przez biuro ministra obrony.
W izraelskich atakach na Liban zginęły dotychczas co najmniej 634 osoby, w tym 91 dzieci - poinformował dziennik "L'Orient-le Jour", zwracając uwagę, że zarówno środa, jak i noc ze środy na czwartek obfitowały w liczne izraelskie ostrzały. Była to odpowiedź na zmasowany atak rakietowy Hezbollahu i sił irańskich.
Przewodniczący irańskiego Zgromadzenia Konsultatywnego stwierdził, że jakakolwiek agresja wobec wysp należących do Iranu "zniszczy jakąkolwiek powściągliwość" - podała agencja Reuters.
Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował na platformie X, że w nocy ze środy na czwartek ponad 300 osób bezpiecznie dotarło do Polski. Ewakuacja dwoma samolotami LOT-u objęła osoby przebywające między innymi w Bahrajnie, Kuwejcie i Katarze.
Jak poinformował Wewiór, do Polski - oprócz ponad 200 Polaków - przewieziono blisko 100 obywateli innych państw takich jak Hiszpania, Słowacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy czy Rumunia.
W Dubaju w dzielnicy Harbor Creek doszło do uderzenia drona w wieżowiec mieszkalny - przekazała telewizja Al-Dżazira.
Nie było rannych, lecz budynek musiał być ewakuowany.
Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek.
Agencja lotnicza Kuwejtu przekazała, że kuwejcki port lotniczy był celem kilku dronów - podała agencja Reutera.
Odnotowano jedynie straty materialne.
Citibank przekazał informację o zamknięciu swoich oddziałów i centr finansowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich od 12 do 14 marca.
Włochy wezmą udział w skoordynowanym uwolnieniu strategicznych rezerw ropy naftowej, przeznaczając na ten cel dziewięć milionów baryłek - poinformowało w czwartek źródło rządowe.
Ministerstwo enegetyki Kuwejtu poinformowało, że sześć linii transmisyjnych jest wyłączonych z eksploatacji po spadnięciu na nie wraków zestrzelonych dronów - przekazała agencja Reutera.
Służby przekazały, że sytuacja energetyczna i wodociągowa w kraju jest pod kontrolą.
Ministerstwo obrony Arabii Saudyjskiej poinformowało o przechwyceniu drona kierującego się w stronę pole naftowe Shaybah - podała agencja Reutera
Mamy w tej chwili wojnę u granic, agresywną Rosję z imperialną ideologią państwową, która wysyła drony w naszą przestrzeń powietrzną. Mamy się czym zajmować tu, obok nas - powiedział w wywiadzie dla czwartkowego wydania "Rzeczpospolitej" wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, pytany czy Polska mogłaby się zaangażować na Bliskim Wschodzie.
Interesy polskie i amerykańskie są zbliżone, w dużej mierze się pokrywają, ale nie są we wszystkim tożsame - wskazał Radosław Sikorski.
Kiriłł Dmitrijew, wysłannik przywódcy Rosji Władimira Putina, poinformował, że rozmawiał o obecnym kryzysie energetycznym ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami podczas spotkania, które odbyło się w środę na Florydzie.
"Dziś wiele krajów, przede wszystkim Stany Zjednoczone, zaczyna lepiej rozumieć kluczową, systemową rolę rosyjskiej ropy naftowej i gazu w zapewnianiu stabilności światowej gospodarki, a także nieefektywność i destrukcyjny charakter sankcji wobec Rosji" - stwierdził Dmitrijew w oświadczeniu opublikowanym na Telegramie.
Słup dymu był widoczny na terenie lotniska w Bahrajnie - podał Reuters, powołując się na świadków.
Iran zezwoli tankowcom pod indyjską banderą na przepłynięcie przez Cieśninę Ormuz - poinformowało cytowane przez Reuters indyjskie źródło.
Tym doniesieniom zaprzeczyło jednak źródło irańskie.
Iran przeprowadził w nocy ze środy na czwartek serię ataków rakietowych i dronowych na cele w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Kuwejcie. Systemy obrony powietrznej przechwyciły większość obiektów. U wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do ataku na szósty w ciągu dwóch dni statek handlowy.
"To rażący akt agresji, jaskrawe naruszenie prawa międzynarodowego i niebezpieczna eskalacja" - oświadczyło ministerstwo spraw zagranicznych Kataru, potępiając irańskie uderzenia w infrastrukturę regionu, w tym w omański port Salalah.
Najpoważniejszą sytuację odnotowano w Bahrajnie, gdzie pociski trafiły w zbiorniki paliwa w prowincji Muharrak, w pobliżu międzynarodowego lotniska. Tamtejsze MSW poinformował też o aresztowaniu 4 osób pod zarzutem szpiegostwa na rzecz irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.
Arabia Saudyjska przekierowuje handel morski do swoich zachodnich portów na Morzu Czerwonym, aby ominąć Cieśninę Ormuz. Statki płynące do i ze wschodnich portów kraju, położonych nad Zatoką Perską, muszą przepływać przez cieśninę, która jest praktycznie zamknięta od wybuchu wojny z Iranem.
Nowa inicjatywa Arabii Saudyjskiej przewiduje, że handel będzie prowadzony przez porty Morza Czerwonego, a także nowe szlaki logistyczne do przyjmowania kontenerów i ładunków przekierowywanych z portów w Zatoce.
- System transportu i logistyki działa sprawnie dzięki zwiększeniu przepustowości portów, lotnisk i sieci transportowych, aby zapewnić stabilne łańcuchy dostaw - powiedział minister transportu i logistyki Saleh Al-Jasser podczas wizyty w jednym z portów Morza Czerwonego.
Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że został poinformowany o obecności uśpionych agentów Iranu w Stanach Zjednoczonych. Zapewnił, że są pod obserwacją amerykańskich służb. - Wiemy, gdzie większość z nich się znajduje. Obserwujemy ich wszystkich, tak myślę - powiedział Trump.
W poniedziałek stacja ABC News podała, że amerykańskie służby przechwyciły zaszyfrowaną transmisję radiową, która prawdopodobnie miała służyć aktywacji uśpionych irańskich agentów za granicą. Organom bezpieczeństwa polecono zwiększyć czujność.
Więcej przeczytasz w poniższym tekście:
Oman w ramach środków ostrożności wycofał wszystkie statki z głównego terminalu eksportowego ropy naftowej w Mina Al Fahal, na zewnątrz Cieśniny Ormuz - poinformował Bloomberg, powołując się na bezpośrednich adresatów zawiadomienia agenta portowego.
Do pięciu wzrosła liczba statków handlowych zaatakowanych w rejonie Zatoki Perskiej - wynika z czwartkowych doniesień agencji Reutera. Nowe raporty potwierdzają uderzenia w dwa kolejne tankowce na wodach irackich. Wyłowiono ciało co najmniej jednego członka załogi.
Poprzednie meldunki mówiły o trzech trafionych jednostkach. Najnowsze doniesienia dotyczą jednak ataku na dwa kolejne tankowce z paliwem: pływający pod banderą Wysp Marshalla Safesea Vishnu oraz zarejestrowany na Malcie Zefyros.
Według firm zajmujących się bezpieczeństwem morskim, jednostki te w pobliżu irackiego portu Umm Kasr zostały zaatakowane przez irańskie łodzie wypełnione materiałami wybuchowymi i stanęły w płomieniach.
Sekretarz energii USA Chris Wright poinformował, że w przyszłym tygodniu Stany Zjednoczone rozpoczną proces uwolnienia 172 mln baryłek ropy z rezerwy strategicznej tego surowca. Ma to obniżyć światowe ceny ropy, które gwałtownie wzrosły w wyniku wojny USA i Izraela z Iranem.
Wright przypomniał w komunikacie, że w środę 32 kraje należące do Międzynarodowej Agencji Energetycznej zgodziły się, by obniżyć ceny energii poprzez skoordynowane uwolnienie 400 mln baryłek ropy i produktów naftowych ze swoich rezerw.
Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani napisał na platformie X: "Stanowczo potępiam atak na włoską bazę w Irbilu. Rozmawiałem z ambasadorem Włoch w Iraku. Na szczęście naszym żołnierzom nic się nie stało i są bezpieczni w bunkrze. Wyrażam im solidarność i wdzięczność za codzienną służbę dla ojczyzny".
Minister obrony Włoch Guido Crosetto poinformował, że pocisk trafił we włoską bazę w Irbilu w Iraku. - Nie ma ofiar ani rannych wśród włoskiego personelu. Wszyscy mają się dobrze - ogłosił, cytowany przez agencje ANSA.
Minister Crosetto zaznaczył, że jest na bieżąco informowany przez szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych oraz najwyższe dowództwo operacyjne włoskich sił zbrojnych.
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że przeprowadził wspólną operację z libańskim Hezbollahem, która obejmowała pięć godzin ciągłego ostrzału i zaatakowała ponad 50 celów w całym Izraelu.
Poinformowano o wystrzeleniu mieszankę pocisków balistycznych, podczas gdy Hezbollah wystrzelił drony szturmowe i rakiety. W oświadczeniu stwierdzono, że ataki uderzyły w cele "na okupowanych terytoriach", opisując operację jako skoordynowany, zintegrowany atak, który zadał "bolesne ciosy" izraelskim bazom wojskowym od Hajfy na północy po Tel Awiw w centralnym Izraelu i Beer Szewę na południu.
Przedstawiciele administracji USA szacują, że pierwszych sześć dni wojny z Iranem kosztowało Stany Zjednoczone co najmniej 11,3 miliardów dolarów - podała agencja Reutera. Takie dane członkowie administracji przedstawili podczas briefingu dla senatorów, który odbył się we wtorek za zamkniętymi drzwiami.
Suma 11,3 miliardów dolarów nie obejmuje wszystkich kosztów prowadzenia operacji. Podczas briefingu ujawniono też, że w ciągu dwóch dni nalotów na Iran wykorzystano uzbrojenie warte 5,6 miliardów dolarów.
Kilku doradców kongresmenów powiedziało, że spodziewają się, iż wkrótce Biały Dom zwróci się do Kongresu o dodatkowe środki finansowe na wojnę. Według niektórych urzędników prośba ma opiewać na sumę 50 miliardów dolarów, inni ocenili, że te szacunki wyglądają na zaniżone.
Amerykański wywiad wskazuje, że po prawie dwóch tygodniach nieustannego bombardowania, irańskie przywództwo jest nadal w dużej mierze nienaruszone i nie grozi mu rychły upadek. "Mnóstwo" raportów wywiadowczych dostarcza "spójnych analiz, że reżimowi nie grozi" upadek i "zachowuje kontrolę nad irańskim społeczeństwem" - powiedziało jedno ze źródeł.
W obliczu narastającej presji politycznej związanej z rosnącymi kosztami ropy naftowej, prezydent Donald Trump zasugerował, że wkrótce zakończy największą operację wojskową USA od 2003 roku. Jednak znalezienie akceptowalnego zakończenia wojny może być trudne, jeśli radykalni przywódcy Iranu utwierdzą swoją władzę.
Raporty wywiadowcze podkreślają spójność irańskiego kierownictwa duchownego pomimo zabójstwa Najwyższego Przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego. Izraelscy urzędnicy przyznali również, że nie ma pewności, że wojna doprowadzi do upadku rządu duchownego - powiedział agencji Reutera wysoki rangą urzędnik izraelski.
Wojsko izraelskie poinformowało o wykryciu rakiet wystrzelonych przez irański i libański Hezbollah po wcześniejszych atakach USA i Izraela.
Opracowali Adam Styczek, Kamila Grenczyn/ads
Źródło: TVN24, PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: ATEF SAFADI/PAP