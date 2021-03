Akcja służb po zamachu na katedrę. Zabezpieczono kilogramy materiałów wybuchowych

Indonezyjskie służby przeprowadziły przeszukania na przedmieściach Dżakarty. Związane były z atakiem dokonanym w Niedzielę Palmową przed katolicką katedrą na wyspie Celebes. Jak przekazały władze, w wyniki rewizji zabezpieczono materiały wybuchowe oraz składniki potrzebne do ich produkcji.

Funkcjonariusze przeprowadzili rewizje w kilku miejscach pod Dżakartą w północno-zachodniej części wyspy Jawa, po niedzielnym ataku dwóch zamachowców samobójców , którzy zdetonowali ładunki wybuchowe w mieście Makasar, raniąc 19 osób. Wcześniejszy bilansów mówił o co najmniej 14 rannych.

W wyniku nalotu policji udało się zabezpieczyć 5,5 kg materiałów wybuchowych oraz składniki potrzebne do ich wytworzenia - poinformowały władze.

Dowódca indonezyjskiej policji przekazał na konferencji prasowej, że służby zatrzymały 13 osób, którym zarzuca się różne role w przeprowadzeniu ataku - od przygotowania ładunków, do pomocy w ich zdetonowaniu. Zatrzymań dokonano w regionie stołecznym Dżakarty, w prowincji Małych Wysp Sundajskich Zachodnich oraz Makasarze.

Atak przed katolicką katedrą

Do samobójczego ataku doszło w Niedzielę Palmową, rozpoczynającą Wielki Tydzień w Kościele katolickim, przed katedrą w mieście Makasar na wyspie Celebes. Wciąż nie wykryto, kto jest odpowiedzialny za ten zamach. Nikt też do niego się do tej pory nie przyznał. W ataku zginęli tylko zamachowcy samobójcy.