Utracony kontakt z promem. Szukają 140 pasażerów

Ewakuacja pasażerów statku wycieczkowego, który utknął na mieliźnie w Bułgarii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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Biuro ds. Poszukiwań i Ratownictwa w Banjarmasin, stolicy prowincji Kalimantan Południowy, przekazało, że otrzymało zgłoszenie o awarii łączności na statku "Virgo Transport 8". Jednostka zmierzała do tego miasta z Surabai - drugiego co do wielkości miasta Indonezji, położonego w prowincji Jawa Wschodnia.

Ewakuacja statku. Poszukują pasażerów

I Putu Sudanaya, szef Biura ds. Poszukiwań i Ratownictwa w Banjarmasin, przekazał, że 103 osoby przebywające na statku zostały ewakuowane na pokładach innych jednostek. Jedna z nich zmarła. Dodał, że część z ewakuowanych zostanie przewieziona do portu we wschodniej Jawie. Indonezyjscy ratownicy prowadzą poszukiwaniu pozostałych 140 pasażerów, którzy mieli znajdować się na pokładzie statku.

Wstępne informacje wskazywały, że ostatnia znana pozycja statku znajdowała się na Morzu Jawajskim, w odległości około 148 kilometrów od przystani w Banjarmasin. Do utraty kontaktu doszło podczas złej pogody. Arianto Ardi, szef operacyjny służb ratunkowych w Banjarmasin, poinformował wcześniej, że w rejon zdarzenia wysłano ekipy ratunkowe, w tym z helikopterami.

Jak zaznacza agencja informacyjna Reuters, Indonezja to archipelag składający się z około 17 tysięcy wysp. Kraj w znacznym stopniu opiera się na promach jako głównym środku transportu, ponieważ połączenia morskie są tańsze i łatwiej dostępne niż podróże lotnicze. Normy bezpieczeństwa nie zawsze są jednak rygorystycznie egzekwowane, co skutkuje stosunkowo wysoką liczbą wypadków.