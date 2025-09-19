Twierdził, że lotnisko jest nawiedzone. Został aresztowany

Dezinformacja i "czysty przekaz". Akcja ma uwrażliwić Polaków na fake newsy Źródło: TVN24

Twórca internetowy Akshay Vashisht został aresztowany 16 września przez policję w mieście Dwarka za sugestie, że międzynarodowy port lotniczy Manohar w regionie Goa w Indiach został wybudowany na terenie dawnego krematorium i że to miejsce jest nawiedzone.

W filmie opublikowanym w serwisie YouTube pod tytułem "Złowrogie nawiedzone lotnisko w Goa" twierdził, że personel linii lotniczych zgłaszał "zjawiska paranormalne" oraz odmawiał nocnych lotów z powodu duchów widzianych na terenie lotniska, w tym kobiety w czerwonym sari na pasie startowym.

Wszystko dla wyświetleń

Film, rzekomo stworzony w celu zwrócenia uwagi na jego kanał, zdaniem władz miał wzbudzić niepokój. Oskarżono go również o przywłaszczanie rzekomych zeznań, które miały uwiarygodnić jego twierdzenie. Zdaniem władz jego opinie w filmie są "fałszywe, złośliwe i przesądne", jak podaje "The Independent".

Port lotniczy Manohar w regionie Goa Źródło: Lloyd Vas/Shutterstock

Rahul Gupta, komisarz policji w Goa, w rozmowie z INDIAtv News poinformował, że sprawa przeciwko youtuberowi została wniesiona 15 września na komisariacie policji na lotnisku przez funkcjonariusza monitorującego media społecznościowe. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożono na podstawie zarzutów o zakłócanie porządku publicznego i działanie w złej wierze. Policja wszczęła śledztwo. Funkcjonariusze aresztowali Vashishta, zabezpieczono przy nim telefon komórkowy, laptopa i aparat fotograficzny.

Minister turystyki krytykuje influencerów

Jak podkreśla "Indian Express", minister turystyki regionu Goa Rohan Khaunte już na początku tego roku skrytykował influencerów za rozpowszechnianie fałszywych narracji i wprowadzanie w błąd na temat liczby turystów odwiedzających region. Twierdził, że prowadzą "opłacaną" kampanię, która ma na celu szkalowanie wizerunku Goa. Dwa lata wcześniej premier Goa, Pramod Sawant, ogłosił, że rząd rozważa podjęcie działań przeciwko twórcom internetowym, którzy "zniesławiają" rząd w mediach społecznościowych.

W czwartek wideo Vashishta, którego kanał obserwuje pół miliona użytkowników, zostało ukryte jako prywatne. Międzynarodowe lotnisko Manohar, znane również jako Mopa, jest drugim portem lotniczym w regionie Goa. Zostało otwarte w 2022 roku.

