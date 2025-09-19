Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Twierdził, że lotnisko jest nawiedzone. Został aresztowany

Port lotniczy Manohar w regionie Goa
Dezinformacja i "czysty przekaz". Akcja ma uwrażliwić Polaków na fake newsy
Źródło: TVN24
Akshay Vashisht, który prowadzi na YouTubie kanał o zjawiskach paranormalnych, został aresztowany przez policję w Indiach. W jednym z opublikowanych filmów twierdził, że międzynarodowe lotnisko w stanie Goa jest nawiedzone. Zdaniem władz rozpowszechniał fałszywe informacje i przesądy.

Twórca internetowy Akshay Vashisht został aresztowany 16 września przez policję w mieście Dwarka za sugestie, że międzynarodowy port lotniczy Manohar w regionie Goa w Indiach został wybudowany na terenie dawnego krematorium i że to miejsce jest nawiedzone.

W filmie opublikowanym w serwisie YouTube pod tytułem "Złowrogie nawiedzone lotnisko w Goa" twierdził, że personel linii lotniczych zgłaszał "zjawiska paranormalne" oraz odmawiał nocnych lotów z powodu duchów widzianych na terenie lotniska, w tym kobiety w czerwonym sari na pasie startowym.

Wszystko dla wyświetleń

Film, rzekomo stworzony w celu zwrócenia uwagi na jego kanał, zdaniem władz miał wzbudzić niepokój. Oskarżono go również o przywłaszczanie rzekomych zeznań, które miały uwiarygodnić jego twierdzenie. Zdaniem władz jego opinie w filmie są "fałszywe, złośliwe i przesądne", jak podaje "The Independent".

Port lotniczy Manohar w regionie Goa
Port lotniczy Manohar w regionie Goa
Źródło: Lloyd Vas/Shutterstock

Rahul Gupta, komisarz policji w Goa, w rozmowie z INDIAtv News poinformował, że sprawa przeciwko youtuberowi została wniesiona 15 września na komisariacie policji na lotnisku przez funkcjonariusza monitorującego media społecznościowe. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożono na podstawie zarzutów o zakłócanie porządku publicznego i działanie w złej wierze. Policja wszczęła śledztwo. Funkcjonariusze aresztowali Vashishta, zabezpieczono przy nim telefon komórkowy, laptopa i aparat fotograficzny.

Minister turystyki krytykuje influencerów

Jak podkreśla "Indian Express", minister turystyki regionu Goa Rohan Khaunte już na początku tego roku skrytykował influencerów za rozpowszechnianie fałszywych narracji i wprowadzanie w błąd na temat liczby turystów odwiedzających region. Twierdził, że prowadzą "opłacaną" kampanię, która ma na celu szkalowanie wizerunku Goa. Dwa lata wcześniej premier Goa, Pramod Sawant, ogłosił, że rząd rozważa podjęcie działań przeciwko twórcom internetowym, którzy "zniesławiają" rząd w mediach społecznościowych.

W czwartek wideo Vashishta, którego kanał obserwuje pół miliona użytkowników, zostało ukryte jako prywatne. Międzynarodowe lotnisko Manohar, znane również jako Mopa, jest drugim portem lotniczym w regionie Goa. Zostało otwarte w 2022 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: The Independent, INDIAtv News, Indian Express

Źródło zdjęcia głównego: Lloyd Vas/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Indie
Czytaj także:
wypadek myjnia
Spokojnie mył szyby w swoim aucie. Nagle znalazł się w niebezpieczeństwie
Świat
shutterstock_2478291917
NIK: przekazanie pieniędzy państwowej spółce niezgodnie z prawem
BIZNES
Hybryda dwóch gatunków ptaków
Ta hybryda mogła powstać przez zmiany klimatu
METEO
Policjanci zatrzymali poszukiwanego od czterech lat mężczyznę
Był poszukiwany od czterech lat. Siedział w aucie stojącym na parkingu
Trójmiasto
Proces Serhija S. ws. współpracy z rosyjskim wywiadem
Skazany za szpiegostwo chciał wyjść na wolność. Decyzja sądu
Wrocław
Jarosław Kaczyński
Konferencja Kaczyńskiego. Padło pytanie o "miękkich polityków"
Wcześniak hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem RS
3-miesięczne niemowlę pod tlenem z powodu zakażenia RSV. Jak ochronić się przed wirusem?
Anna Bielecka
Odnalezione fragmenty żuka
Biżuteria z chrząszczy w urnie dziecka. "Unikatowe znalezisko"
Wrocław
Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
Od siedmiu lat ukrywał się za granicą, trafił do Polski
Łódź
Funkcjonariusze hiszpańskiej policji
Ludzie mieli być wypychani za burtę. 50 osób uznanych za zaginione
Świat
imageTitle
Rekord życiowy na wagę finału. Polski oszczep odleciał w Tokio
EUROSPORT
Ludzka wątroba ma duże zdolności regeneracyjne
Ta choroba dotyka głównie młodych mężczyzn. Wielu z nich czeka przeszczep
Piotr Wójcik
Śmiertelny wypadek pod Warszawą
Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyje kobieta
WARSZAWA
imageTitle
Barcelona nadal poza Camp Nou. Wielki hit na innym stadionie
EUROSPORT
Otwarcie ostatniego listu Masaryka
Czesi otworzyli list z 1937 roku. Transmisja w telewizji, prezydent na sali
Cezary Paprzycki
Rosyjska fregata Admirał Gołowko
Rosja znów chwali się ćwiczeniami. Rakiety "trafiły w cele"
Świat
Jeleń
Zaczyna się rykowisko jeleni. "Trzeba bardzo uważać"
METEO
Warszawa. Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
Groził byłemu pracodawcy spaleniem i żądał pieniędzy
WARSZAWA
Moskwa
Banki, karty kredytowe, gaz, statki. KE: idziemy po rosyjskie pieniądze 
BIZNES
Nocna prohibicja. W Warszawie nie ma, a gdzie już jest?
Nocna prohibicja. W Warszawie nie ma, a gdzie już jest?
Michał Istel
Nowy szef Mosadu David Barnea (w środku)
Szef izraelskiego wywiadu ostrzega
Świat
Policjantka usłyszała zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Dzielnicowa z zarzutami. Za bezprawne sprawdzanie danych w policyjnym systemie 
Rzeszów
imageTitle
Brazylia wraca z Filipin na tarczy. "Smutna niespodzianka"
EUROSPORT
Pracownicy układają tubingi w TBM Katarzyna
Budynek runął, maszyna drążąca stoi od roku
Łódź
imageTitle
Trener o wpadce Polaków. "Dobrze, że to nie były igrzyska"
EUROSPORT
digital euro cyfrowe cyfrowa waluta shutterstock_2336088941_1
Unia Europejska pracuje nad wprowadzeniem cyfrowej waluty
BIZNES
Małgorzata Manowska
Prokuratura Krajowa reaguje na decyzję w sprawie Manowskiej
Dwaj chłopcy nie żyją, trzej w ciężkim stanie
Dwaj nie żyją, trzej w ciężkim stanie. "Z jednej szkoły, w zasadzie dzieci"
Katowice
Rafale
Są chlubą Francji, teraz stacjonują w Polsce. "W gotowości 24/7"
noworodek dziecko
Cichy płacz spod ziemi. Pogrzebany żywcem noworodek walczy o życie
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica