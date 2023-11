Od ponad dwóch tygodni w zawalonym tunelu. Do uwolnienia robotników zostało 6-7 metrów

Ratowników dzieli od sześciu do siedmiu metrów od uwolnienia 41 robotników uwięzionych od ponad dwóch tygodni w zawalonym tunelu w Indiach - poinformowały we wtorek władze lokalne. Od początku akcji udało się pokonać ponad 50 metrów.

12 listopada doszło do zawalenia się tunelu drogowego budowanego w stanie Uttarakhand na północy Indii . Runęło wówczas około 200 metrów tunelu, w jego wnętrzu uwięzionych zostało 41 pracowników. W akcji ratunkowej biorą udział ludzie uważani za znawców techniki "szczurów tunelowych".

Jak informują we wtorek lokalne władze, ratowników dzieli od robotników sześć do siedmiu metrów. Od początku akcji udało się pokonać ponad 50 metrów. Kolejne elementy zwalonego betonu, prętów i potrzaskanych w trakcie zawału maszyn są wykopywane ręcznie. Deepak Patil, jeden z dowodzących akcją ratowniczą uważa, że jest szansa na dotarcie do uwięzionych robotników przed środą - przekazała agencja Reutera.