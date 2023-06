Katastrofa kolejowa. Co najmniej 50 zabitych i 350 rannych w zderzeniu dwóch pociągów

czytaj dalej

Premier Węgier Viktor Orban stwierdził w radiowym wywiadzie, że "Ukraina nie może wygrać wojny". Słowa szefa węgierskiego rządu po raz kolejny wywołały poruszenie w Kijowie. "To absurdalne stanowisko" - napisał w piątek na Twitterze doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak. Dodał, że jest to "zachęta do dalszego niszczenia Ukrainy/Europy".