Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Incydent nad Morzem Czarnym. Rosyjskie myśliwce przechwyciły brytyjski samolot

|
Rosyjski myśliwiec Su-27
Rosyjski myśliwiec Su-35 na nagraniach archiwalnych
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia CC BY 2.0
Niebezpieczny incydent nad Morzem Czarnym. Jak przekazuje brytyjskie MON, brytyjski samolot rozpoznawczy RC-135 Rivet Joint został przechwycony przez rosyjskie myśliwce Su-35 i Su-27.

O incydencie poinformowali brytyjskie ministerstwo obrony, jak podało: brytyjski samolot rozpoznawczy Boeing RC-135 W Rivet Joint był "wielokrotnie i niebezpiecznie przechwytywany przez dwa rosyjskie samoloty nad Morzem Czarnym". Do zdarzenia doszło w zeszłym miesiącu, ale poinformowano o nim dopiero teraz.

Jeden rosyjski Su-35 przeleciał na tyle blisko, że uruchomił systemy awaryjne w Rivet Joint i wyłączył autopilota. W kolejnym niebezpiecznym przechwyceniu, rosyjski Su-27 wykonał sześć przelotów przed brytyjskim samolotem, lecąc zaledwie sześć metrów od jego dziobu.

Brytyjski RC-135 Rivet Joint
Brytyjski RC-135 Rivet Joint
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Samolot rozpoznawczy Rivet Joint wykonywał rutynowy lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym i był nieuzbrojony, co jest częścią działań Wielkiej Brytanii, podejmowanych wspólnie z sojusznikami, na rzecz zabezpieczenia wschodniej flanki NATO.

"Pomimo niebezpiecznych działań Rosji, załoga RAF-u zachowała spokój i profesjonalizm, realizując planowany lot" - poinformował brytyjski resort obrony.

W tym tygodniu przedstawiciele brytyjskiego Ministerstwa Obrony oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju poinformowali rosyjską ambasadę, że "potępiają niebezpieczne i niedopuszczalne zachowanie pilotów".

Rosyjskie działania stwarzają ryzyko "potencjalnej eskalacji"

- Ten incydent jest kolejnym przykładem niebezpiecznego i niedopuszczalnego zachowania rosyjskich pilotów wobec nieuzbrojonego samolotu operującego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Działania te stwarzają poważne ryzyko wypadków i potencjalnej eskalacji - ocenił minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.

Rosyjski Su-27
Rosyjski Su-27
Źródło zdjęcia: Vitaly V. Kuzmin/Wikimedia CC BY 2.0

- Chciałbym pochwalić wyjątkowy profesjonalizm i odwagę załogi RAF, która kontynuowała swoją misję pomimo tych niebezpiecznych działań - podkreślił.

- Chciałbym też jasno powiedzieć: ten incydent nie zniechęci Wielkiej Brytanii do obrony NATO, naszych sojuszników i naszych interesów przed rosyjską agresją - dodał.

Groźne przechwycenia w cieniu wystąpienia ministra

Resort obrony ocenił, że ostatni incydent był "najniebezpieczniejszą rosyjską akcją przeciwko brytyjskiemu Rivet Joint od 2022 roku", kiedy rosyjski samolot wystrzelił pocisk nad Morzem Czarnym.

Rivet Joint to samolot rozpoznawczy RAF, który wykorzystuje zaawansowane czujniki do elektronicznego nadzoru, zwiększając świadomość sytuacyjną i pomagając w utrzymaniu bezpieczeństwa terytorium NATO.

"Wtargnięcie" rosyjskiego myśliwca. Estonia reaguje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wtargnięcie" rosyjskiego myśliwca. Estonia reaguje

Do ostatniego incydentu doszło w okresie trwającej rosyjskiej agresji i wzmożonej aktywności wojskowej w Europie Wschodniej i na Dalekiej Północy.

Brytyjskie władze przekazały, że przechwycenia nastąpiły zaledwie kilka dni po tym, jak minister obrony ujawnił działalność rosyjskich okrętów podwodnych nad krytyczną infrastrukturą podwodną na północnym Atlantyku, gdzie brytyjski personel, okręty i samoloty zostały rozmieszczone u boku sojuszników.

"Wielka Brytania pozostaje niezachwiana w swoim zobowiązaniu do wspierania sojuszników i obrony każdego centymetra terytorium NATO i miliarda jego obywateli" - dodało ministerstwo.

Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 7 min
pc
"To nie zawsze byli dobrzy ludzie"
Piotr Jacoń
43 min
pc
Menopauza bez tabu i stereotypów
Adrianna Otręba
1 godz 9 min
pc
"To, co się dzieje z alkoholem w Polsce, jest niepokojące"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
RosjaWielka BrytaniaMorze Czarne
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
dron
Ukraina uderzyła w rosyjski ośrodek szkoleniowy
Donald Trump
Córka Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Świat
Ben-Gvir 02 sklej
"Nie można traktować w ten sposób polskich obywateli". Burza po nagraniu ministra
Świat
Głosowanie w Senacie
Senat zdecydował w sprawie propozycji referendum Nawrockiego
Polska
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Chmury, burza, silny wiatr
IMGW ostrzega. Nad częścią kraju przewędrują burze
METEO
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Donald Trump
"Mam 99 procent poparcia". Trump: mógłbym tam kandydować na premiera
Świat
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory są w katastrofalnym stanie. Jerozolimskie dwa miesiące bez tramwajów
Piotr Bakalarski
Binjamin Netanjahu
Parlament Izraela zatwierdził projekt ustawy o samorozwiązaniu
Peter Magyar i Donald Tusk
Spotkania Magyara, ucieczka Ziobry, burza po nagraniu ministra
To warto wiedzieć
za grosz sprawiedliwości
Panią Darię państwo zawiodło, ale jest dobra informacja
Katowice
Policja rozbiła grupę czerpiącą zyski z prostytucji
Zarabiali na prostytucji, prali pieniądze. Pięć osób zatrzymanych
WARSZAWA
Celowo wjechał Teslą do jeziora, wyciągała go laweta
Chciał przetestować "tryb brodzenia" w Tesli. Został aresztowany
Świat
Tragiczny wypadek w Chmielewie
Zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z ciężarówką. Zginął
WARSZAWA
imageTitle
Tak jeszcze w Paryżu nie serwowano. Kompletne zaskoczenie
EUROSPORT
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej z bronią
Co z pozwoleniem na broń Ziobry? Policja odpowiada
Polska
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
Superwizjer
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Prace przed Halą Mirowską
Przed Halą Mirowską odkryto historyczny bruk. Został rozebrany
Dariusz Gałązka
Protest NSZZ "Solidarność" w Warszawie
Związkowcy przeszli przez Warszawę. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Mińsk Mazowiecki
Do zobaczenia w Mińsku Mazowieckim
Polska
Rzeźba jelenia ma stanąć w centrum Olsztyna
Sprzedali łuski na złomie, żeby postawić chińskiego jelenia
Olsztyn
Policjanci prowadzili pościg za motorowerzystą
Trzy promile i zakaz prowadzenia. Uciekał przez pola i lasy
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica