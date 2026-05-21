Świat Incydent nad Morzem Czarnym. Rosyjskie myśliwce przechwyciły brytyjski samolot

O incydencie poinformowali brytyjskie ministerstwo obrony, jak podało: brytyjski samolot rozpoznawczy Boeing RC-135 W Rivet Joint był "wielokrotnie i niebezpiecznie przechwytywany przez dwa rosyjskie samoloty nad Morzem Czarnym". Do zdarzenia doszło w zeszłym miesiącu, ale poinformowano o nim dopiero teraz.

Jeden rosyjski Su-35 przeleciał na tyle blisko, że uruchomił systemy awaryjne w Rivet Joint i wyłączył autopilota. W kolejnym niebezpiecznym przechwyceniu, rosyjski Su-27 wykonał sześć przelotów przed brytyjskim samolotem, lecąc zaledwie sześć metrów od jego dziobu.

Samolot rozpoznawczy Rivet Joint wykonywał rutynowy lot w międzynarodowej przestrzeni powietrznej nad Morzem Czarnym i był nieuzbrojony, co jest częścią działań Wielkiej Brytanii, podejmowanych wspólnie z sojusznikami, na rzecz zabezpieczenia wschodniej flanki NATO.

"Pomimo niebezpiecznych działań Rosji, załoga RAF-u zachowała spokój i profesjonalizm, realizując planowany lot" - poinformował brytyjski resort obrony.

W tym tygodniu przedstawiciele brytyjskiego Ministerstwa Obrony oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju poinformowali rosyjską ambasadę, że "potępiają niebezpieczne i niedopuszczalne zachowanie pilotów".

Rosyjskie działania stwarzają ryzyko "potencjalnej eskalacji"

- Ten incydent jest kolejnym przykładem niebezpiecznego i niedopuszczalnego zachowania rosyjskich pilotów wobec nieuzbrojonego samolotu operującego w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Działania te stwarzają poważne ryzyko wypadków i potencjalnej eskalacji - ocenił minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey.

- Chciałbym pochwalić wyjątkowy profesjonalizm i odwagę załogi RAF, która kontynuowała swoją misję pomimo tych niebezpiecznych działań - podkreślił.

- Chciałbym też jasno powiedzieć: ten incydent nie zniechęci Wielkiej Brytanii do obrony NATO, naszych sojuszników i naszych interesów przed rosyjską agresją - dodał.

Groźne przechwycenia w cieniu wystąpienia ministra

Resort obrony ocenił, że ostatni incydent był "najniebezpieczniejszą rosyjską akcją przeciwko brytyjskiemu Rivet Joint od 2022 roku", kiedy rosyjski samolot wystrzelił pocisk nad Morzem Czarnym.

Rivet Joint to samolot rozpoznawczy RAF, który wykorzystuje zaawansowane czujniki do elektronicznego nadzoru, zwiększając świadomość sytuacyjną i pomagając w utrzymaniu bezpieczeństwa terytorium NATO.

Do ostatniego incydentu doszło w okresie trwającej rosyjskiej agresji i wzmożonej aktywności wojskowej w Europie Wschodniej i na Dalekiej Północy.

Brytyjskie władze przekazały, że przechwycenia nastąpiły zaledwie kilka dni po tym, jak minister obrony ujawnił działalność rosyjskich okrętów podwodnych nad krytyczną infrastrukturą podwodną na północnym Atlantyku, gdzie brytyjski personel, okręty i samoloty zostały rozmieszczone u boku sojuszników.

"Wielka Brytania pozostaje niezachwiana w swoim zobowiązaniu do wspierania sojuszników i obrony każdego centymetra terytorium NATO i miliarda jego obywateli" - dodało ministerstwo.