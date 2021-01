Proces Trumpa w Senacie. Jest porozumienie demokratów i republikanów w sprawie terminu

Proces byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Senacie rozpocznie się w drugim tygodniu lutego. To efekt porozumienia między demokratami a republikanami. Izba Reprezentantów przekaże w poniedziałek Senatowi akt impeachmentu. Były amerykański przywódca został oskarżony o "podżeganie do przewrotu".

Oskarżony o "podżeganie do przewrotu"

W przegłosowanym przez Izbę Reprezentantów w ubiegłym tygodniu akcie impeachmentu oskarżono Donalda Trumpa między innymi o "podżeganie do przewrotu". Chodzi o jego domniemany udział w sprowokowaniu swoich zwolenników do wtargnięcia do Kapitolu. 6 stycznia stronnicy byłego prezydenta przerwali obrady obydwu izb, które miały zatwierdzić wybór Joe Bidena na prezydenta. Doszło do starć z policją. Zginęło pięć osób, w tym jeden funkcjonariusz policji.

Dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia

Przy obecności wszystkich stu senatorów do uznania Trumpa winnym potrzeba będzie 67 głosów, do 50 demokratów dołączyć więc będzie musiało prawdopodobnie co najmniej 17 republikanów. Do tej pory co najmniej piątka sygnalizowała, że jest do tego gotowa. Głosowania "za" nie wykluczył też szef republikanów w Senacie Mitch McConnell, który ma nadzieję, że procedura impeachmentu ułatwi pozbycie się Trumpa z partii.