Była dziecięca gwiazda musicalu "Król lew" nie żyje po ataku nożem

21 grudnia rano policja dostała zgłoszenie o ataku nożem w domu w Edison w amerykańskim stanie New Jersey. Na miejscu znaleziono 26-letnią kobietę z ranami kłutymi. Została przewieziona do Szpitala Uniwersyteckiego Roberta Wood Johnsona, jednak lekarze nie zdołali uratować jej życia. Media zidentyfikowały ofiarę jako Imani Smith, która w dzieciństwie wystąpiła w słynnej broadwayowskiej produkcji.

"Była osobą pełną życia, kochającą i niezwykle utalentowaną. Miała przed sobą całe życie" - CNN cytuje wpis Kiry Helper, ciotki ofiary, na portalu GoFundMe.

Nie żyje gwiazda musicalu "Król lew". Zatrzymanie 35-latka

Jak informuje we wspólnym oświadczeniu prokuratura hrabstwa Middlesex i policja z Edison, w związku ze śmiercią Imani Smith aresztowany został Jordan D. Jackson-Small. Postawiono mu zarzut zabójstwa, narażenia na niebezpieczeństwo osoby nieletniej oraz nielegalnego posiadania broni. W rozmowie z CNN ojciec Imani Smith potwierdził, że aresztowany jest ojcem 3-letniego syna ofiary.

Jak wspominają amerykańskie media Imani Smith grała jako dziecko w latach 2011-2012 młodą Nalę w musicalu "Król lew", jednej z najpopularniejszych produkcji wystawianych na Broadwayu, zrealizowanej na podstawie filmu o tym samym tytule.