Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

200 zgłoszeń od świadków. Mieszkańcy wstrząśnięci zabójstwem nastoletniej rowerzystki

Zabójstwo w Amasterdamie
Służby na miejscu zabójstwa nastoletniej rowerzystki na trasie z Amsterdamu do Abcoude
Źródło: ENEX
Brutalne zabójstwo 17-letniej Lisy wstrząsnęło Holandią. Aresztowany w sprawie 22-latek jest także podejrzany o dwa inne przestępstwa seksualne w Amsterdamie. Sprawa wywołała ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie kobiet. Burmistrzyni Amsterdamu Femke Halsema nazwała falę przemocy "hańbą dla społeczeństwa".

Policja potwierdziła, że 17-letnia Lisa z Abcoude została zaatakowana w nocy z 19 na 20 sierpnia na trasie rowerowej z Amsterdamu do rodzinnego Abcoude. Według śledczych została napadnięta przez mężczyznę jadącego również na rowerze.

Lisa zdołała jeszcze zadzwonić pod numer alarmowy, jednak funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce, znaleźli ją martwą. Miała liczne rany kłute i cięte, w tym w okolicach szyi.

Zatrzymany powiązany z innymi przestępstwami

Zatrzymany 22-latek został powiązany także z dwoma wcześniejszymi przestępstwami w stolicy: próbą napaści seksualnej z 10 sierpnia i brutalnym gwałtem tydzień później, oboma w dzielnicy Weesperzijde.

Podejrzany nie był formalnie zameldowany w ośrodku dla uchodźców w Amsterdam-Zuidoost, gdzie został ujęty, lecz miał mieszkać tam nielegalnie w pokoju znajomego. Według części mieszkańców ośrodka placówka boryka się z problemami związanymi z bezpieczeństwem, co potęguje społeczne emocje wokół sprawy.

Służby na miejscu zabójstwa
Służby na miejscu zabójstwa
Źródło: ENEX

Dochodzenie prowadzi zespół liczący ponad 100 policjantów. Funkcjonariusze analizują setki godzin nagrań z kamer i proszą o zgłaszanie się świadków. Do tej pory napłynęło blisko 200 zgłoszeń. Władze apelują do osób, które jechały feralnej nocy trasą w Duivendrechcie, by przekazały nagrania z kamer samochodowych.

"Każda kobieta powinna czuć się bezpieczna"

Sprawa wywołała ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie kobiet. Burmistrzyni Amsterdamu Femke Halsema nazwała falę przemocy "hańbą dla społeczeństwa". Zapowiedziała dodatkowe środki, w tym monitoring i poprawę oświetlenia tras rowerowych. - Każda kobieta powinna czuć się bezpieczna, gdy wraca do domu. To, co powinno być oczywistością, niestety nią nie jest – mówiła.

Śmierć Lisy wywołała falę solidarności. Tysiące internautów udostępniają hasło #rechtopdenacht ("prawo do nocy"), które stało się symbolem protestu przeciw przemocy wobec kobiet i obwinianiu ofiar. W Middelburgu i innych miastach organizowane są nocne przejazdy rowerowe i czuwania.

Służby na miejscu zabójstwa
Służby na miejscu zabójstwa
Źródło: ENEX

Rodzina Lisy za pośrednictwem organizacji Namens de Familie poprosiła o uszanowanie prywatności. "Nasze serca są złamane. Chcemy pożegnać Lisę w ciszy i spokoju, otoczeni bliskimi" - napisano w oświadczeniu.

Hołd dziewczynie oddadzą również kibice Ajaxu Amsterdam. Klub zapowiedział, że podczas niedzielnego meczu przeciwko Heracles Almelo na stadionie Johan Cruijff Arena publiczność będzie oklaskiwać Lisę w 17. minucie, symbolicznie nawiązując do jej wieku.

W grudniu zeszłego roku parlament zatwierdził plan Zielonej Lewicy-Partii Pracy (GroenLinks-PvdA), przeznaczając dodatkowe 10 milionów euro rocznie na walkę z kobietobójstwami. W Holandii średnio co osiem dni ginie kobieta, najczęściej z rąk partnera - stąd, jak mówią politycy, inwestycje te mają dosłownie ratować życie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
24 1150 loza cl-0002

TVN24 HD
NA ŻYWO

24 1150 loza cl-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
Morderstwo
Czytaj także:
imageTitle
Kolejna poważna kontuzja pechowego Holendra. Pokazał złamanie
EUROSPORT
Kierowca ciężarówki cofał, w miejscu gdzie pracował 21-latek
Jeden cofał ciężarówką, drugi remontował drogę. 21-latek przygnieciony
Lublin
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
WARSZAWA
shutterstock_328768823
Wybuch w centrum Moskwy
Świat
Upamiętniono sierżanta Mateusza Sitka
Zmarł po ugodzeniu nożem na granicy. Upamiętnili sierżanta Mateusza Sitka
Białystok
Balenciaga
Torebka jak z dyskontu, cena jak z ekskluzywnego butiku
BIZNES
Policjantka uratowała psy
Psy biegały po drodze ekspresowej. Zareagowała policjantka
Poznań
Megarakieta Starship
Największa rakieta świata czeka na start
METEO
imageTitle
Jej zmorą była Radwańska. 35-latka z trzecim tytułem w karierze
EUROSPORT
Pentagon
Pentagon ogranicza Ukrainie możliwość uderzania w głąb Rosji
Świat
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk krążył nad centrum Warszawy
WARSZAWA
imageTitle
Kenijki się postawią? "Potrafią robić niemożliwe rzeczy"
Najnowsze
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
WARSZAWA
Przymrozek, Grzędy koło Wałbrzycha
Poprzedniej doby było biało na północy i południu
METEO
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
WARSZAWA
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto nadal rośnie
BIZNES
imageTitle
Siedemnaście dolarów za godzinę "najlepszej pracy na świecie"
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
34 lata niepodległości Ukrainy. Zełenski: nie uboga krewna, lecz silny sojusznik
Świat
Pożar
Tragiczny pożar domu. Niemowlę i kobieta zginęli
Trójmiasto
Fragmenty taśmy policyjnej pozostawione na polu kukurydzy w miejscowości Osiny, na które spadł dron
"Cały czas wprowadzano nas w błąd"
Polska
shutterstock_1956258484
Luka w systemie kaucyjnym? Wiceminister chce zmian
BIZNES
Jezioro zagraża miastom w północnym Pakistanie
Po lawinie powstało jezioro. Jest śmiertelnie niebezpieczne
METEO
imageTitle
Ten sam sędzia, podobna sytuacja, inna decyzja. Znów kontrowersja w meczu Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Hit z Polakami coraz bliżej. "To najważniejsza data"
EUROSPORT
Izraelski żołnierz w Tulkarm na okupowanym Zachodnim Brzegu
O tym planie debatują w Izraelu od 20 lat. Ma być "ostatecznym gwoździem w trumnie"
Świat
Mark Carney, premier Kanady
Premier Kanady z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie
Świat
pap_20240909_1TS
Atak na rosyjską elektrownię atomową. Pożar i spadek mocy
Świat
Samolot EasyJet
Miał halucynacje, próbował wedrzeć się do kokpitu. Powstrzymali go pasażerowie
Świat
imageTitle
Kosmiczny gol pogrążył Milan na otwarcie sezonu
EUROSPORT
AdobeStock_163181700
Babko, babko, udaj się... ale co dalej?
Justyna Suchecka

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica