200 zgłoszeń od świadków. Mieszkańcy wstrząśnięci zabójstwem nastoletniej rowerzystki

Policja potwierdziła, że 17-letnia Lisa z Abcoude została zaatakowana w nocy z 19 na 20 sierpnia na trasie rowerowej z Amsterdamu do rodzinnego Abcoude. Według śledczych została napadnięta przez mężczyznę jadącego również na rowerze.

Lisa zdołała jeszcze zadzwonić pod numer alarmowy, jednak funkcjonariusze, którzy dotarli na miejsce, znaleźli ją martwą. Miała liczne rany kłute i cięte, w tym w okolicach szyi.

Zatrzymany powiązany z innymi przestępstwami

Zatrzymany 22-latek został powiązany także z dwoma wcześniejszymi przestępstwami w stolicy: próbą napaści seksualnej z 10 sierpnia i brutalnym gwałtem tydzień później, oboma w dzielnicy Weesperzijde.

Podejrzany nie był formalnie zameldowany w ośrodku dla uchodźców w Amsterdam-Zuidoost, gdzie został ujęty, lecz miał mieszkać tam nielegalnie w pokoju znajomego. Według części mieszkańców ośrodka placówka boryka się z problemami związanymi z bezpieczeństwem, co potęguje społeczne emocje wokół sprawy.

Dochodzenie prowadzi zespół liczący ponad 100 policjantów. Funkcjonariusze analizują setki godzin nagrań z kamer i proszą o zgłaszanie się świadków. Do tej pory napłynęło blisko 200 zgłoszeń. Władze apelują do osób, które jechały feralnej nocy trasą w Duivendrechcie, by przekazały nagrania z kamer samochodowych.

"Każda kobieta powinna czuć się bezpieczna"

Sprawa wywołała ogólnokrajową debatę o bezpieczeństwie kobiet. Burmistrzyni Amsterdamu Femke Halsema nazwała falę przemocy "hańbą dla społeczeństwa". Zapowiedziała dodatkowe środki, w tym monitoring i poprawę oświetlenia tras rowerowych. - Każda kobieta powinna czuć się bezpieczna, gdy wraca do domu. To, co powinno być oczywistością, niestety nią nie jest – mówiła.

Śmierć Lisy wywołała falę solidarności. Tysiące internautów udostępniają hasło #rechtopdenacht ("prawo do nocy"), które stało się symbolem protestu przeciw przemocy wobec kobiet i obwinianiu ofiar. W Middelburgu i innych miastach organizowane są nocne przejazdy rowerowe i czuwania.

Rodzina Lisy za pośrednictwem organizacji Namens de Familie poprosiła o uszanowanie prywatności. "Nasze serca są złamane. Chcemy pożegnać Lisę w ciszy i spokoju, otoczeni bliskimi" - napisano w oświadczeniu.

Hołd dziewczynie oddadzą również kibice Ajaxu Amsterdam. Klub zapowiedział, że podczas niedzielnego meczu przeciwko Heracles Almelo na stadionie Johan Cruijff Arena publiczność będzie oklaskiwać Lisę w 17. minucie, symbolicznie nawiązując do jej wieku.

W grudniu zeszłego roku parlament zatwierdził plan Zielonej Lewicy-Partii Pracy (GroenLinks-PvdA), przeznaczając dodatkowe 10 milionów euro rocznie na walkę z kobietobójstwami. W Holandii średnio co osiem dni ginie kobieta, najczęściej z rąk partnera - stąd, jak mówią politycy, inwestycje te mają dosłownie ratować życie.

