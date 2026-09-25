Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przez miesiąc była w śpiączce. Słyszała cały czas tę samą piosenkę

|
Kenya Moreno opowiedziała, co czuła, gdy była w czasie śpiączki
Przez miesiąc była w śpiączce. Słyszała cały czas tę samą piosenkę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przez miesiąc była w śpiączce. Zatroskana krytycznym stanem córki matka przez miesiąc puszczała jej ulubioną piosenkę. - Przeszłam przez piekło - mówi dziś zdrowa i w pełni świadoma Kenya Moreno. Gdy nie było z nią kontaktu, do jej świadomości bardzo mocno docierał utwór odtwarzany na okrągło. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Nagranie z młodą dziewczyną szerzy się w internecie - Kenya Moreno apeluje, aby nie puszczać muzyki ludziom w śpiączce. - A przynajmniej nie puszczajcie jej mi, jeśli znowu w niej będę. Przeszłam przez piekło. Przez miesiąc śpiączki mama puszczała mi cały czas, zapętloną, jedną piosenkę. Cały miesiąc, jeden utwór - powiedziała Kenya Morena.

22-latka jest studentką programowania, mieszka w Sewilli. O tym, co słyszała i czuła, kiedy jako dziecko była w śpiączce, opowiedziała w mediach społecznościowych. Mówi, że przez miesiąc, cały czas, słyszała piosenkę zespołu Gemeliers "Lo Mejor Esta Por Venir".

Kenya Moreno opowiedziała, co czuła, gdy była w czasie śpiączki
Kenya Moreno opowiedziała, co czuła, gdy była w czasie śpiączki
Źródło zdjęcia: TVN24

- Byłam wielką fanką zespołu. Mama puszczała ten utwór w kółko, bo uważała, że jeśli będę go słuchać raz za razem, to ziści się jego treść. Piosenka mówi o tym, że będzie lepiej. Ale słuchanie cały czas tego samego było męczące. Było to nudne i przytłaczające. Nie polecam - stwierdziła Moreno.

Opowiedziała sny z czasu, gdy była w śpiączce

- Jest tak zwana pamięć niejawna, czyli kiedy faktycznie pewne bodźce, najczęściej słuchowe, docierają do naszego mózgu i później mózg po wybudzeniu z tego stanu, rekonstruuje to. Czyli jakby pozwala nam uświadomić sobie, że jednak coś tam pamiętamy z tego pobytu w śpiączce - wyjaśniła kierowniczka Kliniki Neurologii i Neurofizjologii Klinicznej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, dr hab. Milena Świtońska.

Kenya Moreno została wprowadzona w śpiączkę farmakologiczną, kiedy była w stanie krytycznym, z niewydolnością wielonarządową i sepsą. Lekarze ostrzegali matkę, że dziewczynka najpewniej nie przeżyje, a jeśli przeżyje - obudzi się w stanie wegetatywnym. Dla jej rodziny samo to, że dziś jest zdrowa, jest cudem. Ale to jej opowieść o tym, co twierdzi, że pamięta ze śpiączki, zaciekawiła internautów z całego świata.

- Przez cały czas było mi bardzo zimno. Miałam sny, w których trzeba było wykonać jakąś misję. W tle cały czas grała tamta muzyka. Były też inne sny. W jednym z nich szłam po łące porośniętej trzcinami. Szłam i szłam, ale nie docierałam do celu. Towarzyszyło temu niesamowite uczucie. Było tam bardzo dużo miłości, spokoju i niewyobrażalnego wręcz poczucia bezpieczeństwa - opowiedziała dziewczyna.

Nowe tropy w badaniu świadomości w śpiączce

Opowieść Kenyi podjęły hiszpańskojęzyczne media. Naukowcy z Hiszpanii i Meksyku zaprosili studentkę do badań nad stanem świadomości w śpiączce, bo jak mówią lekarze, to teren wciąż badany.

- Nie ma urządzeń takich, które są w stanie zajrzeć do tej świadomości. Możemy się zastanawiać, czy chory czuje, czy ból odczuwa, czy coś słyszy, za pomocą odruchów chorego - powiedział dr Bogusław Sobolewski, ordynator Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Łodzi.

- W naszym szpitalu próbujemy zastosować jedną z najnowocześniejszych metod na świecie. To jest badanie rezonansem perfuzyjnym przepływów przez korę mózgową - dodał.

Nowe tropy w badaniu świadomości w śpiączce pojawiły się dwa lata temu. W badaniu opublikowanym w New England Journal of Medicine przebadano 353 osoby z zaburzeniami świadomości. Urządzenia mierzące aktywność mózgu wykazały, że spośród 241 pacjentów, którzy nie wykazywali żadnej widocznej reakcji na polecenia słowne, co czwarty rozumiał polecenia i reagował na nie aktywnością mózgu.

- Nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że pacjent podczas intensywnej terapii, w trakcie śpiączki farmakologicznej, słyszy, śni i czuje. Dlatego każdego pacjenta trzeba traktować z godnością - stwierdziła anestezjolożka dr hab. Małgorzata Reysner ze Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Lekarze potwierdzają, że puszczanie odpowiednio dobranej muzyki bliskim w śpiączce może mieć dobry wpływ na wybudzanie i stan pacjenta - pod warunkiem, że będzie różnorodna i nie cały czas.

Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
HiszpaniaZdrowie kobietPolska i Świat
Czytaj także:
W centrum Aten w wyniku eksplozji zawalił się dwupiętrowy budynek
Eksplozja w centrum Aten. Zawalił się budynek
Świat
Pilne
Atak nożownika w klasztorze. Prokuratura ma sformułowane zarzuty
Rzeszów
Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Przywłaszczył ponad 16 mln zł. Były asesor komorniczy oskarżony
Szczecin
Monitoring zarejestrował jego samochód we Wrocławiu
Trwają poszukiwania 12-latka. Chłopiec odjechał samochodem
Wrocław
Rosyjski atak na Kijów (25.09.2026 r.)
Rosyjski dron uderzył w blok, nie żyje 14-letni chłopiec
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
W weekend "kolosalna zmiana" w pogodzie
METEO
shutterstock_2266182621
Popularna sieć kawiarni likwiduje setki lokali
BIZNES
Delegaci opuszczają salę przed wystąpieniem Benjamina Netanjahu w ONZ
Benjamin Netanjahu na mównicy, delegaci opuszczają salę
Świat
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie zaginione nastolatki odnalazły się. Policja zakończyła poszukiwania
Wrocław
Państwo Leon. Małgorzata i Wilfredo
Umierają z tęsknoty i przytulają, gdy przegrywają
Michał Moch
imageTitle
Chwalińska rozbawiła publiczność. "Chyba powinnam grać tylko w Singapurze"
EUROSPORT
Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79
Zderzenia z dziką zwierzyną. Nie żyją jeleń i młode dziki
WARSZAWA
Ujęcie z przelotu przez centrum huraganu Polo
Wlecieli w oko huraganu. Zobacz nagranie
METEO
imageTitle
Polska - Bośnia i Hercegowina w Lidze Narodów. O której godzinie dzisiaj mecz?
EUROSPORT
stacja paliwa samochód shutterstock_2756522007
Ekspert: zbyt niskie ceny już raz skończyły się problemami na stacjach
BIZNES
Tragiczny wypadek mężczyzny na hulajnodze
38-latek na hulajnodze wjechał pod samochód. Zginął
MAZOWIECKIE
Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015
Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie śmierci Ewy Tylman
Poznań
Młody wilk na terenie ogrodów działkowych w Gryfinie
Młody wilk szary spacerował ulicami miasta. Wrócił do lasu
Szczecin
Kradzież wieńca
Kradzież wieńca. Siemoniak o "kompletnym upadku" Macierewicza
WARSZAWA
Gryfice - sąd
Finał procesu mężczyzny, który zamordował kuzynkę. Sąd konsekwentny
Szczecin
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Atak nożownika. "Komuś zależy na podpalaniu naszych relacji"
JEDEN NA JEDEN
Maja Chwalińska
Chwalińska w półfinale. Nie dała szans utytułowanej rywalce
EUROSPORT
Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Alarm wokół branży AGD. Sześć unijnych państw apeluje do Brukseli
BIZNES
Czy AI napisała raport Rozwoju Plus? Generał wskazuje dowody, autorzy zaprzeczają
AI miała napisać raport Rozwoju Plus. Co znaleźliśmy w dokumencie?
Gabriela Sieczkowska
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Na A2 będzie więcej pasów. Ale najpierw utrudnienia i odcinkowy pomiar prędkości
"polska i świat"
Słonica afrykańska z dwójką młodych w Kenii
Słonie mogą stosować rośliny lecznicze
METEO
imageTitle
Jakby strzelał z karabinu. Sędzia wyrzucił Izraelczyka
EUROSPORT
Starosta podpisał list intencyjny z dzielnicą Shaxian w mieście Sanming
Uczniowie liceum pojechali do Chin. A z nimi starosta wraz z żoną. I nie tylko 
Białystok
Służby w Woli Krobowskiej, gdzie doszło do pożaru przy stacji łączności satelitarnej Starlink
Minister: to było celowe działanie
Polska
Biały Dom
Koniec sztucznej inteligencji. Nadchodzi "superinteligencja"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica