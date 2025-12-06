Logo strona główna
Świat

Polak poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany

Hiszpańska policja
Policja w Hiszpanii. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Polski handlarz narkotyków, zbieg skazany na 20 lat więzienia, został schwytany w Alicante. Przestępca należał do międzynarodowej grupy przestępczej.

Hiszpańska policja zatrzymała w Alicante, na wschodzie kraju, 47-letniego obywatela Polski, wobec którego wydano Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) w związku z przynależnością do grupy przestępczej i handlem narkotykami.

Mężczyzna ukrywał się w Hiszpanii po tym, jak został w Polsce skazany na 20 lat więzienia za przemycanie dużej ilości marihuany między Hiszpanią a Polską w 2021 r. – podała agencja Europa Press, powołując się na informacje służb.

Hiszpańska policja
Hiszpańska policja
Źródło: Reuters Archive

Policja stwierdziła, że przeciwko zatrzymanemu toczyło się również postępowanie wszczęte przez sąd w Alicante za jazdę bez wymaganych zezwoleń.

Polak został przekazany specjalnemu wydziałowi Sądu Najwyższego, odpowiedzialnemu za przeprowadzenie procedury ekstradycji.

Poszukiwani w Polsce, zatrzymywani w Alicante

To nie pierwsze aresztowanie poszukiwanego w Polsce przestępcy, do jakiego dochodzi w Alicante w wyniku współpracy polskich i hiszpańskich służb. O podobnych zatrzymaniach osób poszukiwanych za handel narkotykami dochodziło m.in. w kwietniu 2024 r. i na początku sierpnia 2025 r.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters Archive

