Polak poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymany

Hiszpańska policja zatrzymała w Alicante, na wschodzie kraju, 47-letniego obywatela Polski, wobec którego wydano Europejski Nakaz Aresztowania (ENA) w związku z przynależnością do grupy przestępczej i handlem narkotykami.

Mężczyzna ukrywał się w Hiszpanii po tym, jak został w Polsce skazany na 20 lat więzienia za przemycanie dużej ilości marihuany między Hiszpanią a Polską w 2021 r. – podała agencja Europa Press, powołując się na informacje służb.

Policja stwierdziła, że przeciwko zatrzymanemu toczyło się również postępowanie wszczęte przez sąd w Alicante za jazdę bez wymaganych zezwoleń.

Polak został przekazany specjalnemu wydziałowi Sądu Najwyższego, odpowiedzialnemu za przeprowadzenie procedury ekstradycji.

Poszukiwani w Polsce, zatrzymywani w Alicante

To nie pierwsze aresztowanie poszukiwanego w Polsce przestępcy, do jakiego dochodzi w Alicante w wyniku współpracy polskich i hiszpańskich służb. O podobnych zatrzymaniach osób poszukiwanych za handel narkotykami dochodziło m.in. w kwietniu 2024 r. i na początku sierpnia 2025 r.

