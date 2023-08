Król Hiszpanii powierzył misję utworzenia rządu szefowi Partii Ludowej Alberto Nunezowi Feijoo

Powierzenie misji premiera Alberto Nunezowi Feijoo król potwierdził w oświadczeniu skierowanym do przewodniczącej niższej izby parlamentu Hiszpanii , Kongresu Deputowanych, Franciny Armengol. Decyzja monarchy zapadła po serii spotkań Filipa VI z liderami ugrupowań, które weszły do Kongresu. Rozmowy były prowadzone od poniedziałku.

Większość w hiszpańskim parlamencie

We wtorek Pedro Sanchez ogłosił podczas spotkania z królem Filipem VI swą gotowość do sformowania nowego rządu, jak zaznaczył - mającego "poparcie większości Kongresu". Byłby to już trzeci gabinet kierowany przez tego polityka.