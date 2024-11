Król i królowa odczuli "nagromadzony gniew całego społeczeństwa"

"Łapcie za łopatę"

W poniedziałkowej publikacji gazeta "El Pais" napisała, że mimo ostrzeżeń przed możliwymi konsekwencjami, król Filip VI postanowił udać się do wschodniej części kraju i odwiedzić tereny najbardziej dotknięte przez powódź. Powołując się na źródła rządowe "El Pais" podała, że monarcha chciał osobiście spotkać się z mieszkańcami miejscowości Paiporta i Chiva.

"Jednak zamiast ciepłego powitania, para królewska i wysocy rangą urzędnicy rządowi, w tym premier Hiszpanii Pedro Sanchez i szef regionu Walencji Carlos Mazon, zostali wygwizdani w Paiporcie przy okrzykach 'mordercy' i 'łapcie za łopatę'" - relacjonowała "El Pais", dodając, że "odzwierciedlało to powszechne poczucie, że reakcja rządu była powolna i niewystarczająca".

Królowa oblana wodą

Dziennik "El Pais" napisał, że "w pewnym momencie królowa Letycja została oblana wodą i obrzucona błotem". "Wyglądała na zszokowaną i przycisnęła obie dłonie do twarzy, gdy jedna z kobiet krzyknęła do niej: 'nie brakuje ci wody, niczego ci nie brakuje!'" - relacjonowała gazeta.

- Nikt nie przyszedł, żeby nam pomóc. Oni (król i królowa) przyszli, żeby zrobić sobie z nami zdjęcie. I to nas boli - przyznał w rozmowie z agencją Reutera 50-letni mieszkaniec Paiporty.

Paiporta, licząca 29 tysięcy mieszkańców, straciła co najmniej 70 mieszkańców w wyniku ulewnych deszczy i powodzi.

W oświadczeniu dla telewizji La Sexta hiszpański minister transportu Oscar Puente powiedział o wizycie pary królewskiej, że "być może to nie był odpowiedni moment", ponieważ "emocje były bardzo napięte". Jednocześnie minister potępił działania skrajnie prawicowych grup, które - jego zdaniem - "chciały skorzystać na oburzeniu obywateli".

Jeden z urzędników ds. bezpieczeństwa stwierdził, że niedzielna wizyta która była "błędem", inny rozmówca "El Pais" uznał z kolei, że to, co się wydarzyło, było "do przewidzenia", zwłaszcza ze względu na obecność polityków - socjaldemokraty, premiera Pedro Sancheza oraz Carlosa Mazona, szefa administracji Walencji, przedstawiciela centroprawicowej Partii Ludowej.