Do zdarzenia doszło między miejscowościami Gelida i Sant Sadurni w prowincji Barcelona w Katalonii. Mur oporowy runął na tor, raniąc pasażerów znajdującego się na nim pociągu oraz maszynistę – podała na platformie X podległa regionalnemu rządowi służba Proteccio civil.

Państwowy nadawca radiowo-telewizyjny RTVE poinformował początkowo o 15 osobach rannych. Jak podał dziennik "El Pais", na miejscu pojawiło się 11 zespołów pogotowia.

Później bilans rannych wzrósł do 19, agencja EFE przekazała zaś, że z powodu obrażeń zmarł maszynista.

W podobnym czasie doszło też do wykolejenia się innego podmiejskiego pociągu - pod Gironą, również w Katalonii. Tam także na torach znalazły się skały przez które maszyna wypadła z torów. Nikomu nic się nie stało.

Wypadek w Katalonii Źródło: Google Maps

Tego dnia nad wschodnią Hiszpanią przeszły intensywne burze i deszcze, i osunięcie się skał służby wiążą w przypadku obu incydentów ze złymi warunkami atmosferycznymi.

Do wypadków doszło dwa dni po katastrofie w Adamuz na południu kraju, w której zginęły co najmniej 42 osoby.

