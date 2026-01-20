Logo strona główna
Świat

Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii. Skały uderzyły w przejeżdżający pociąg, ranni pasażerowie, maszynista nie żyje

Wypadek w Katalonii
Hiszpania. Nagranie z ewakuacji pasażerów z wykolejonego pociągu
Źródło: Reuters
Pod Barceloną doszło do poważnego wypadku na kolei. W pociąg lokalnej linii uderzył walący się mur skalny. Rannych zostało co najmniej 19 pasażerów, w tym kilka ciężko. Maszynista zmarł z powodu odniesionych obrażeń - przekazała agencja EFE.

Do zdarzenia doszło między miejscowościami Gelida i Sant Sadurni w prowincji Barcelona w Katalonii. Mur oporowy runął na tor, raniąc pasażerów znajdującego się na nim pociągu oraz maszynistę – podała na platformie X podległa regionalnemu rządowi służba Proteccio civil.

Państwowy nadawca radiowo-telewizyjny RTVE poinformował początkowo o 15 osobach rannych. Jak podał dziennik "El Pais", na miejscu pojawiło się 11 zespołów pogotowia.

Później bilans rannych wzrósł do 19, agencja EFE przekazała zaś, że z powodu obrażeń zmarł maszynista.

W podobnym czasie doszło też do wykolejenia się innego podmiejskiego pociągu - pod Gironą, również w Katalonii. Tam także na torach znalazły się skały przez które maszyna wypadła z torów. Nikomu nic się nie stało.

Wypadek w Katalonii
Wypadek w Katalonii
Źródło: Google Maps

Tego dnia nad wschodnią Hiszpanią przeszły intensywne burze i deszcze, i osunięcie się skał służby wiążą w przypadku obu incydentów ze złymi warunkami atmosferycznymi.

Do wypadków doszło dwa dni po katastrofie w Adamuz na południu kraju, w której zginęły co najmniej 42 osoby.

pc

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP, "El Pais"

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

HiszpaniapociągiKolej
