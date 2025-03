Wstrzymanie wsparcia wywiadowczego ze strony USA uniemożliwiło Ukrainie korzystanie z systemu HIMARS - informują media. Tymczasem odgrywa on bardzo ważną rolę w wojnie z Rosją. Czym właściwie jest i w jaki sposób pomógł zmienić jej bieg? Ile wyrzutni tego systemu znajduje się w Polsce? Wyjaśniamy.

Dyrektor CIA John Ratcliffe poinformował w środę, że Stany Zjednoczone przestały dzielić się danymi wywiadowczymi z Ukrainą . Z doniesień medialnych wynika, że zakończenie wsparcia wywiadowczego ze strony USA uniemożliwiło Kijowowi korzystanie z systemu HIMARS. Powołując się na ukraińskiego oficera, dziennik "Washington Post" podał, że w ciągu ostatniego miesiąca Stany Zjednoczone przestały przysyłać siłom Ukrainy współrzędne, potrzebne do rażenia rakietami ATACMS celów położonych ponad 60 km za linią frontu. Według "Washington Post", wyłączenie możliwości rażenia tymi pociskami pozwoli Rosji na przesunięcie swojego zaplecza i broni bliżej frontu, co ułatwi Rosjanom logistykę i ataki.

HIMARS w Ukrainie. System, który "pomógł zmienić bieg wojny"

Stany Zjednoczone po raz pierwszy przekazały Ukrainie system artylerii rakietowej HIMARS o zasięgu ok. 80 km w ramach pakietu pomocy w czerwcu 2022 roku. - Przekazanie tego uzbrojenia pozwoli siłom ukraińskim razić wrogie cele z większą precyzją, jest to też broń o dalszym zasięgu niż obecnie używane przez Ukrainę systemy artyleryjskie - mówiła ambasador USA w Ukrainie Bridget Brink w połowie 2022 roku.

W ciągu blisko już trzech lat USA przekazały Ukrainie łącznie 40 wyrzutni HIMARS . Dziennik "New York Times" już na początku 2023 roku donosił, że amerykański system "pomógł Ukrainie zmienić bieg wojny", przypominając, że ukraińskie wojsko wykorzystało wyrzutnie przy ataku na most Antonowski, przecinając kluczową linię zaopatrzeniową dla tysięcy rosyjskich żołnierzy w Chersoniu. Ostatecznie Kreml ogłosił wycofanie wojsk z tego miasta na lewy brzeg Dniepru.

W czerwcu 2024 roku Ukraina po raz pierwszy użyła amerykańskiej broni do uderzenia na terytorium Rosji, wystrzeliwując rakiety HIMARS w kierunku m.in. Biełgorodu. Amerykański system miał zniszczyć tam rosyjską baterię przeciwlotniczą i antyrakietową S-300 .

HIMARS w Polsce

M142 HIMARS (z ang. High Mobility Artillery Rocket System) to system artylerii rakietowej wysokiej mobilności, produkowany przez amerykański koncern Lockheed Martin. W odróżnieniu od zestawu MLRS Multiple Launch Rocket, systemu montowanego na podwoziu gąsienicowym, HIMARS wykorzystuje podwozie kołowe, pozwalające na szybsze przemieszczanie się.

Obecnie w Polsce znajduje się 20 wyrzutni HIMARS, w tym 18 bojowych oraz dwie do szkolenia. Trafiły do naszego kraju w ramach kontraktu z 2019 roku. Na początku września 2023 roku MON zatwierdziło umowę ramową zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia a firmą Lockheed Martin, której przedmiotem jest dostawa 486 wyrzutni rakietowych Himars. Zgodnie z przyjętym wtedy harmonogramem dostawy miałyby się rozpocząć pod koniec 2025 roku. Aby się rozpoczęły, niezbędna jest jednak umowa wykonawcza. W lipcu 2024 roku MON poinformował Konkret24, że "obecnie prowadzone są działania zmierzające do jej zawarcia". Resort obrony podkreślił, że "biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia oraz zaangażowanie polskiego przemysłu w jego realizację, wymagane jest zawarcie wielu innych umów towarzyszących".