Świat Hantawirus na wycieczkowcu. Statek dopłynął na Teneryfę, wiadomo, co dalej z pasażerami

Przygotowania do przyjęcia pasażerów MV Hondius w porcie Granadilla na Teneryfie Źródło: TVN24

Wycieczkowiec MV Hondius zacumował do portu Granadilla na Teneryfie w niedzielę około godziny 7 czasu polskiego. Wszyscy pasażerowie statku, na którym wykryto zakażenia hantawirusem, są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka - poinformowała europejska agencja ds. zdrowia publicznego jeszcze przed zacumowaniem statku u wybrzeży hiszpańskiej wyspy.

Władze sanitarne przygotowały specjalne strefy, w których pasażerowie będą testowani na obecność wirusa.

Rozpoczęła się ewakuacja

Tuż przed godziną 9 hiszpański resort zdrowia przekazał, że na pokład statku weszły już służby, aby przeprowadzić ostatnią kontrolę. Pierwsza grupa pasażerów, składająca się z obywateli Hiszpanii, zostanie przewieziona na brzeg małymi łodziami, a następnie natychmiast przetransportowana w zamkniętych autobusach na lokalne lotnisko, skąd samolotem rządowym powróci do Madrytu - poinformowali przedstawiciele rządu, podkreślając, że pasażerowie nie będą mieli kontaktu z osobami postronnymi.

W porcie Granadilla na Teneryfie jest reporter "Faktów" TVN Artur Molęda. Przed rozpoczęciem ewakuacji poinformował, że statek znajduje się w basenie portowym, ale ze względu na ustalenia z lokalnymi władzami nie dopłynie do samego nadbrzeża.

Molęda wyjaśnił, że pasażerowie będą ewakuowani specjalnym łodziami po 5-10 osób. - Kiedy pasażerowie zejdą na ląd (...) będą mieli przeprowadzone testy w kierunku obecności hantawirusa w organizmie - dodał i podkreślił, że w tym celu wyznaczono specjalne strefy sanitarne.

Z informacji reportera wynika, że po przeprowadzonych badaniach pasażerowie zostaną przetransportowani na lotnisko autokarami, skąd wrócą do swoich krajów specjalnymi lotami.

Jak przekazał Molęda, z komunikatów wynika, że "atmosfera na statku jest dobra" i nikt z 147 osób, znajdujących się pokładzie, nie ma objawów zakażenia hantawirusem.

Jak będzie wyglądać ewakuacja z MV Hondius? Relacja Artura Molędy Źródło: TVN24

Osoby bez objawów powrócą do swoich krajów w celu poddania się kwarantannie za pomocą specjalnie zorganizowanego transportu, a nie regularnych lotów komercyjnych - oświadczyło w sobotę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Opublikowano także wytyczne dotyczące postępowania wobec prawie 150 pasażerów po ich przybyciu na wyspę.

Jak przekazała szefowa hiszpańskiego resortu zdrowia, 14 Hiszpanów czeka kwarantanna w szpitalu wojskowym w Madrycie.

Co najmniej 30 członków załogi wycieczkowca MV Hondius, w tym kapitan z Polski, zostaną na pokładzie i udadzą się do Holandii po ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji - dodał hiszpański resort zdrowia.

WHO nadzoruje ewakuację

W sobotę po południu, po spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, na Teneryfę udał się szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Towarzyszą mu hiszpańscy ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych, którzy nadzorują akcję ewakuacyjną z ramienia rządu w Madrycie.

"Przyjęcie prośby WHO i zapewnienie bezpiecznego portu (dla statku MV Hondius) jest naszym moralnym i prawnym obowiązkiem wobec naszych obywateli, Europy oraz prawa międzynarodowego" - napisał Sanchez na X, broniąc decyzji swojego rządu w sprawie statku. Sprzeciwiały się jej lokalne władze Wysp Kanaryjskich.

He mantenido una reunión con @DrTedros, director general de la @WHO, ante la llegada del MV Hondius a Canarias.



Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional.



España estará… pic.twitter.com/FCk8oMIKTY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 9, 2026 Rozwiń Pedro Sanchez o ewakuacji pasażerów wycieczkowca MV Hondius na Teneryfie Źródło: X

Szef WHO opublikował w sobotę na X oświadczenie, w którym uspokaja mieszkańców Teneryfy. "To nie jest kolejny Covid-19. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. (…) Ryzyko dla was, w waszym codziennym życiu na Teneryfie, jest niskie" - zapewnił.

A la gente de Tenerife,



Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026 Rozwiń List szefa WHO do mieszkańców Teneryfy Źródło: X

Przypadki zakażenia hantawirusem

W niedzielę 3 maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według GIS kapitan pozostaje zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.