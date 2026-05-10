Świat

Hantawirus na wycieczkowcu. Statek dopłynął na Teneryfę, wiadomo, co dalej z pasażerami

Przygotowania do przyjęcia pasażerów MV Hondius w porcie Granadilla na Teneryfie
Źródło: TVN24
W niedzielę rano na Teneryfę dotarł wycieczkowiec MV Hondius, na którego pokładzie wykryto zakażenie hantawirusem. Teraz pasażerowie są ewakuowani z pokładu i poddawani badaniom lekarskim. Na miejscu jest reporter "Faktów" TVN Artur Molęda.

Wycieczkowiec MV Hondius zacumował do portu Granadilla na Teneryfie w niedzielę około godziny 7 czasu polskiego. Wszyscy pasażerowie statku, na którym wykryto zakażenia hantawirusem, są traktowani jako osoby mające kontakt z chorymi z grupy wysokiego ryzyka - poinformowała europejska agencja ds. zdrowia publicznego jeszcze przed zacumowaniem statku u wybrzeży hiszpańskiej wyspy.

Władze sanitarne przygotowały specjalne strefy, w których pasażerowie będą testowani na obecność wirusa.

Rozpoczęła się ewakuacja

Tuż przed godziną 9 hiszpański resort zdrowia przekazał, że na pokład statku weszły już służby, aby przeprowadzić ostatnią kontrolę. Pierwsza grupa pasażerów, składająca się z obywateli Hiszpanii, zostanie przewieziona na brzeg małymi łodziami, a następnie natychmiast przetransportowana w zamkniętych autobusach na lokalne lotnisko, skąd samolotem rządowym powróci do Madrytu - poinformowali przedstawiciele rządu, podkreślając, że pasażerowie nie będą mieli kontaktu z osobami postronnymi.

W porcie Granadilla na Teneryfie jest reporter "Faktów" TVN Artur Molęda. Przed rozpoczęciem ewakuacji poinformował, że statek znajduje się w basenie portowym, ale ze względu na ustalenia z lokalnymi władzami nie dopłynie do samego nadbrzeża.

Molęda wyjaśnił, że pasażerowie będą ewakuowani specjalnym łodziami po 5-10 osób. - Kiedy pasażerowie zejdą na ląd (...) będą mieli przeprowadzone testy w kierunku obecności hantawirusa w organizmie - dodał i podkreślił, że w tym celu wyznaczono specjalne strefy sanitarne.

Z informacji reportera wynika, że po przeprowadzonych badaniach pasażerowie zostaną przetransportowani na lotnisko autokarami, skąd wrócą do swoich krajów specjalnymi lotami.

Jak przekazał Molęda, z komunikatów wynika, że "atmosfera na statku jest dobra" i nikt z 147 osób, znajdujących się pokładzie, nie ma objawów zakażenia hantawirusem.

Jak będzie wyglądać ewakuacja z MV Hondius? Relacja Artura Molędy
Źródło: TVN24

Osoby bez objawów powrócą do swoich krajów w celu poddania się kwarantannie za pomocą specjalnie zorganizowanego transportu, a nie regularnych lotów komercyjnych - oświadczyło w sobotę Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Opublikowano także wytyczne dotyczące postępowania wobec prawie 150 pasażerów po ich przybyciu na wyspę.

Jak przekazała szefowa hiszpańskiego resortu zdrowia, 14 Hiszpanów czeka kwarantanna w szpitalu wojskowym w Madrycie.

Co najmniej 30 członków załogi wycieczkowca MV Hondius, w tym kapitan z Polski, zostaną na pokładzie i udadzą się do Holandii po ewakuacji pasażerów na Teneryfie. Tam statek zostanie poddany dezynfekcji - dodał hiszpański resort zdrowia.

Turysta przejął obowiązki lekarza. Co mówi o sytuacji na wycieczkowcu?


Turysta przejął obowiązki lekarza. Co mówi o sytuacji na wycieczkowcu?

WHO nadzoruje ewakuację

W sobotę po południu, po spotkaniu z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, na Teneryfę udał się szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Towarzyszą mu hiszpańscy ministrowie zdrowia i spraw wewnętrznych, którzy nadzorują akcję ewakuacyjną z ramienia rządu w Madrycie.

"Przyjęcie prośby WHO i zapewnienie bezpiecznego portu (dla statku MV Hondius) jest naszym moralnym i prawnym obowiązkiem wobec naszych obywateli, Europy oraz prawa międzynarodowego" - napisał Sanchez na X, broniąc decyzji swojego rządu w sprawie statku. Sprzeciwiały się jej lokalne władze Wysp Kanaryjskich.

Szef WHO opublikował w sobotę na X oświadczenie, w którym uspokaja mieszkańców Teneryfy. "To nie jest kolejny Covid-19. Obecne zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z hantawirusem pozostaje niskie. (…) Ryzyko dla was, w waszym codziennym życiu na Teneryfie, jest niskie" - zapewnił.

Przypadki zakażenia hantawirusem

W niedzielę 3 maja WHO poinformowała o śmierci trzech osób na wycieczkowcu MV Hondius, który na początku kwietnia wyruszył w rejs po Atlantyku z południowej Argentyny. Do tej pory organizacja potwierdziła osiem przypadków zakażenia groźnym dla ludzi hantawirusem, który jest przenoszony głównie przez gryzonie.

Ten wirus zabijał już wcześniej. Ale przenosi się od chorego tylko w takiej sytuacji


Ten wirus zabijał już wcześniej. Ale przenosi się od chorego tylko w takiej sytuacji

Agnieszka Pióro

Kapitanem MV Hondius jest Polak Jan Dobrogowski, absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Polskie MSZ poinformowało wcześniej, że nie wymaga on pomocy medycznej. Według GIS kapitan pozostaje zdrowy i nadal odpowiada za statek oraz załogę.

Źródło: Reuters, PAP

