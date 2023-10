Izraelska armia: zintensyfikujemy ataki na Strefę Gazy

Portal inews.24 cytuje natomiast przemowę Daniela Hagariego wygłoszoną w sobotę do żołnierzy z Brygady Golani: - Wejdziemy do Strefy Gazy, aby wykonać operacyjną i profesjonalną misję. Aby zniszczyć działaczy Hamasu i jego infrastrukturę, mając w pamięci, w naszych umysłach obrazy (...) z szabatu dwa tygodnie temu - mówił.

- Gaza jest złożona (...), wróg przygotowuje tam wiele rzeczy, ale my również przygotowujemy się na niego. Musicie zabrać ze sobą wszystkie umiejętności, jakich nauczyliście się w Izraelskich Siłach Obrony, być odważni (...) bardzo zdeterminowani (...) To przyniesie zwycięstwo. Wasz profesjonalizm zadecyduje o wyniku. Naprawdę w was wierzę, jestem z was bardzo dumny, to jest siła i z tą siłą zwyciężycie - dodał Hagari.