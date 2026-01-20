Czapki w stylu MAGA hitem w Danii

Protesty w Danii i Grenlandii przeciwko roszczeniom USA wobec wyspy Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Popularność w Kopenhadze zdobyły czerwone czapki z daszkiem przypominające te noszone przez zwolenników Donalda Trumpa i ruchu MAGA. Na tych amerykańskich widnieje napis Make America Great Again ("uczyńmy Amerykę znowu wielką"), na czapkach sprzedawanych w duńskim sklepie pojawiły się jednak takie napisy, jak "Make America Go Away" ("sprawmy, by Ameryka sobie poszła") albo "Already Great" ("już wielcy").

Reuters zauważa, że czapki stały się symbolem duńskiej solidarności z Grenlandią. A "Guardian" dodaje, że to też "symbol sprzeciwu" Danii i Grenlandii wobec gróźb Trumpa dotyczących przejęcia wyspy.

Czapka z napisem "Make America Go Away" Źródło: Reuters

Czapki symbolem sprzeciwu

Właściciele sklepu podkreślają, że czapki z takimi napisami mają w swojej ofercie od wielu miesięcy, ale dopiero niedawno zyskały na popularności. - Na początku wyprodukowaliśmy tylko sto sztuk - przyznał jeden z nich, cytowany przez media jako Michael. - Kiedy jednak stały się popularne w sieci, zaczęły się cieszyć ogromnym zainteresowaniem w sklepie - zaznaczył. - Cieszę się, że tak wiele osób wspiera Grenlandię (...). Ludzie dzwonili do nas z całej Europy, aby porozmawiać o tych czapkach - dodał.

Inny z właścicieli sklepu, Jesper Rabe Tonnesen podkreślił, że wpadł na pomysł stworzenia takiego asortymentu, gdy w zeszłe lato poczuł się przytłoczony globalną polityką. Wtedy wymyślił jedno z haseł: "Nu det NUUK", które jest grą słów - Nuuk, czyli stolica Grenlandii, brzmi jak "nok", a całe hasło "nu det nok", można by przetłumaczyć z jęz. duńskiego jako: "już wystarczy".

Tonnesen powiedział, że podczas sobotniego protestu w stolicy rozdał demonstrującym 300 swoich czapek. - Ludzie mają potrzebę, aby wyjść na ulice z przesłaniem. Mamy już tego dość, jesteśmy zmęczeni, smutni i zniechęceni - ocenił. Tylko w jeden weekend wyprzedały się wszystkie, w związku z czym zamówił kolejne "kilka tysięcy".

Protesty przeciwko przejęciu Grenlandii przez USA

W ostatni weekend protesty przeciwko amerykańskim roszczeniom wobec Grenlandii odbyły się nie tylko w Kopenhadze i innych miastach Danii, ale też w stolicy wyspy - Nuuk. Wielu Grenlandczyków niosło własnoręcznie wykonane banery z napisem: "Nie jesteśmy na sprzedaż" czy "Ameryko odczep się od nas".

Trump przekonuje, że posiadanie przez USA Grenlandii jest kluczowe dla bezpieczeństwa jego kraju za sprawą strategicznego położenia i surowców mineralnych. Twierdzi, że jeśli nie zrobią tego Amerykanie, to wyspę przejmą Rosja lub Chiny.