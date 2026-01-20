Logo strona główna
Świat

Czapki w stylu MAGA hitem w Danii

Make America Go Away
Protesty w Danii i Grenlandii przeciwko roszczeniom USA wobec wyspy
Źródło: Reuters
Jeden ze sklepów w Kopenhadze oferuje klientom czerwone czapki, podobne do tych noszonych przez Donalda Trumpa i jego zwolenników. Jedno z popularnych na nich haseł to "Make America Go Away".

Popularność w Kopenhadze zdobyły czerwone czapki z daszkiem przypominające te noszone przez zwolenników Donalda Trumpa i ruchu MAGA. Na tych amerykańskich widnieje napis Make America Great Again ("uczyńmy Amerykę znowu wielką"), na czapkach sprzedawanych w duńskim sklepie pojawiły się jednak takie napisy, jak "Make America Go Away" ("sprawmy, by Ameryka sobie poszła") albo "Already Great" ("już wielcy").

Reuters zauważa, że czapki stały się symbolem duńskiej solidarności z Grenlandią. A "Guardian" dodaje, że to też "symbol sprzeciwu" Danii i Grenlandii wobec gróźb Trumpa dotyczących przejęcia wyspy.

Czapka z napisem "Make America Go Away"
Czapka z napisem "Make America Go Away"
Źródło: Reuters
Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump pokazał SMS-y od Ruttego i Macrona. Piszą o Grenlandii

Czapki symbolem sprzeciwu

Właściciele sklepu podkreślają, że czapki z takimi napisami mają w swojej ofercie od wielu miesięcy, ale dopiero niedawno zyskały na popularności. - Na początku wyprodukowaliśmy tylko sto sztuk - przyznał jeden z nich, cytowany przez media jako Michael. - Kiedy jednak stały się popularne w sieci, zaczęły się cieszyć ogromnym zainteresowaniem w sklepie - zaznaczył. - Cieszę się, że tak wiele osób wspiera Grenlandię (...). Ludzie dzwonili do nas z całej Europy, aby porozmawiać o tych czapkach - dodał.

Inny z właścicieli sklepu, Jesper Rabe Tonnesen podkreślił, że wpadł na pomysł stworzenia takiego asortymentu, gdy w zeszłe lato poczuł się przytłoczony globalną polityką. Wtedy wymyślił jedno z haseł: "Nu det NUUK", które jest grą słów - Nuuk, czyli stolica Grenlandii, brzmi jak "nok", a całe hasło "nu det nok", można by przetłumaczyć z jęz. duńskiego jako: "już wystarczy".

Tonnesen powiedział, że podczas sobotniego protestu w stolicy rozdał demonstrującym 300 swoich czapek. - Ludzie mają potrzebę, aby wyjść na ulice z przesłaniem. Mamy już tego dość, jesteśmy zmęczeni, smutni i zniechęceni - ocenił. Tylko w jeden weekend wyprzedały się wszystkie, w związku z czym zamówił kolejne "kilka tysięcy".

Protesty przeciwko przejęciu Grenlandii przez USA

W ostatni weekend protesty przeciwko amerykańskim roszczeniom wobec Grenlandii odbyły się nie tylko w Kopenhadze i innych miastach Danii, ale też w stolicy wyspy - Nuuk. Wielu Grenlandczyków niosło własnoręcznie wykonane banery z napisem: "Nie jesteśmy na sprzedaż" czy "Ameryko odczep się od nas".

Trump przekonuje, że posiadanie przez USA Grenlandii jest kluczowe dla bezpieczeństwa jego kraju za sprawą strategicznego położenia i surowców mineralnych. Twierdzi, że jeśli nie zrobią tego Amerykanie, to wyspę przejmą Rosja lub Chiny.

Trump pytany, czy użyje siły, by zająć Grenlandię: bez komentarza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump pytany, czy użyje siły, by zająć Grenlandię: bez komentarza

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: Reuters, "Guardian", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

