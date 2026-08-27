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Świat

Pilot zaskoczył pasażerów. "To ja decyduję"

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samolot, wnętrze
Chmury burzowe zaobserwowane z samolotu
Źródło wideo: Karolina
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Silny wiatr i zbyt duże obciążenie maszyny zmusiły kapitana samolotu startującego z greckiej wyspy Skiatos do podjęcia decyzji, która początkowo nie przypadła do gustu pasażerom, ostatecznie jednak nagrodzono ją brawami. To, co działo się na pokładzie pokazuje nagranie opublikowane przez włoskie media.

Do nietypowej sytuacji doszło na lotnisku na greckiej wyspie Skiatos. Kapitan samolotu, który miał właśnie odlatywać do Neapolu, wyszedł z kokpitu i przemówił do pasażerów. Uprzedził ich, że z uwagi na panujący silny wiatr i względnie krótki pas startowy ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwy start zbyt ciężką maszyną - podaje dziennik "Il Fatto Quotidiano". W związku z tym poinformował turystów wracających z Grecji, że nie może zabrać wszystkich ich bagaży.

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Kraków

Pilot maszyny wdał się w dyskusję z turystami

Początkowo turyści zaczęli głośno protestować, a wyjaśnienia, że walizki zostaną dostarczone w późniejszym terminie, nie skutkowały. W końcu pilot wyjaśnił stanowczym tonem, że to on podejmuje decyzję, która jest podyktowana względami bezpieczeństwa. Na nagraniu opublikowanym przez media słychać, jak pilot przypomina, że jeśli maszyna nie będzie lżejsza, nie odleci. - Samolot muszą opuścić albo pasażerowie, albo bagaże. Co wolicie? - pytał kapitan. Nikt nie chciał wysiąść. - To ja jestem kapitanem i to ja decyduję - podkreślił. Ostatecznie jego decyzję przyjęto brawami.

Napoli Today wyjaśnia, że pas startowy na Skiatos jest krótszy niż na wielu dużych lotniskach. Przed startem zaś załoga musi uwzględnić takie czynniki, jak całkowita masa, temperatura, długość pasa startowego, stan nawierzchni, kierunek i siłę wiatru. Jeśli margines bezpieczeństwa okaże się niewystarczający, jednym ze sposobów umożliwiających bezpieczny start jest zmniejszenie masy maszyny.

Wyspa Skiatos
Wyspa Skiatos
Źródło zdjęcia: Sven Hansche/Shutterstock

Redagował AM

Źródło: PAP, Il Fatto Quotidiano
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Ewa Żebrowska
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
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