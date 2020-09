Pompeo wzywa sojuszników do podjęcia rozmów i "znalezienia dobrych rozwiązań"

Jak pisze AFP, wizyta Pompeo w Salonikach to także skierowany do państw bałkańskich sygnał, że Amerykanie zamierzają dokonywać inwestycji w tym regionie. Potwierdzać mają to słowa Pompeo, który wezwał Grecję do bycia "kluczowym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i Europy" wśród krajów Półwyspu Bałkańskiego.