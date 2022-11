"Le Parisien": odnaleziony stradivarius mógł zostać skradziony w czasie wojny z Muzeum Narodowego w Warszawie

Trwa sprawdzanie pochodzenia skrzypiec Stradivariusa, których wartość może sięgać 10 milionów euro, a które mogły zostać skradzione z Muzeum Narodowego w Warszawie w 1944 roku – twierdzi dziennik "Le Parisien", powołując się na francuską organizację Musique et Spoliations. Instrument, będący obecnie w posiadaniu prywatnej osoby, ma pasować opisem do skrzypiec zwanych Lauterbach, które zostały przekazane w depozyt polskiej placówce muzealnej w 1939 roku.

O odnalezieniu zabytkowego instrumentu, który mógł zostać skradziony z polskiego muzeum, napisał dziennik "Le Parisien", powołując się na informacje organizacji Musique et Spoliations. Założyły ją w 2017 roku historyczka Pascale Bernhein i prawniczka Corinne Hershkovitch. Organizacja - jak informuje na swojej stronie internetowej - zajmuje się sprawdzaniem pochodzenia instrumentów i dokumentów muzycznych, co do których istnieje podejrzenie, że zostały zrabowane.