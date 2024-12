Kontrowersyjne szaty na otwarciu katedry Notre Dame. Kto je zaprojektował?

Katedra Notre Dame została oficjalnie otwarta po ponad pięć lat trwającej odbudowie po pożarze. Uroczystą inaugurację świątyni rozpoczęto w miniony weekend. Specjalnie na tę okazję francuski projektant Jean-Charles de Castelbajac zaprojektował szaty dla blisko 700 duchownych. Spotkały się jednak z mieszanym przyjęciem.

Po pięciu latach od pożaru katedra Notre Dame ponownie otwarła swoje drzwi. Na zorganizowanej w sobotę uroczystości zjawili się goście z całego świata. Wśród zaproszonych byli m.in. Donald Trump, Wołodymyr Zełenski, Andrzej Duda i książę William. Francuskie media relacjonowały przebieg wydarzenia z najdrobniejszymi szczegółami. Ich uwadze nie umknęły też barwne stroje, jakie na tę okazję przywdziali duchowni.

Msza inauguracyjna w katedrze Notre Dame EPA/PAP

Te, specjalnie na otwarcie Notre Dame, zaprojektował Jean-Charles de Castelbajac, ceniony francuski projektant, który w przeszłości współpracował m.in. z takimi gwiazdami, jak Rihanna, Lady Gaga czy Beyoncé. "To zaszczyt i wielkie emocje móc wykorzystać swoje doświadczenie i sztukę w służbie Kościołowi" - stwierdził w mediach społecznościowych.

Jean-Charles de Castelbajac zaprojektował szaty na otwarcie Notre Dame

Rozmawiając z telewizją France24, Castelbajac przyznał, że obmyślając koncepcję szat na otwarcie Notre Dame, inspirację czerpał m.in. z samej katedry. I tak na bazowy kolor ornatów biskupich wybrał kolor jasnobeżowy, zbliżony do odcieni kamienia świątyni. W ich centralnym punkcie umieścił złoty krzyż, nawiązujący do krzyża stanowiącego jeden z głównych elementów ołtarza w Notre Dame. Dookoła niego projektant rozmieścił "strugi" koloru, przypominające snopy światła, jakie wpadają do katedry poprzez umieszczone w jej oknach witraże.

Na części szat Castelbajac zdecydował się umieścić 12 kolorowych krzyży. Te miały stanowić nawiązanie do 12 apostołów. Podobnie jak i inne elementy przygotowanych na otwarcie Notre Dame projektów, zwracały uwagę za sprawą żywych kolorów. Francuz znany jest z zamiłowania do mocnych barw. Te dobrał jednak z rozmysłem. Jak zauważa francuska edycja "Elle", odwołują się one do obecnej w Kościele katolickim symboliki. Czerwień reprezentuje w niej krew Chrystusa, niebieski utożsamiany jest z Maryją, a zielony kojarzony jest z nadzieją. Żółty uważa się za kolor świąt.

Choć nie była to jego pierwsza współpraca z Kościołem, Castelbajac przyznał w wywiadzie dla France24, że był "zaskoczony", że to jego wybrano na autora projektów. Możliwość przygotowania szat na otwarcie Notre Dame określił mianem "zaszczytu". Wyznał, że ze względu na jego prywatną historię z katedrą, było to dla niego szczególnie emocjonującym doświadczeniem. To właśnie tam, jako początkujący projektant, miał znaleźć inspiracje do stworzenia swoich najwcześniejszych dzieł. Tam też przez lata wystawiano szatę, jaką zaprojektował dla Jana Pawła II z okazji Światowych Dni Młodzieży w 1997 roku.

Jan Paweł II w szacie projektu Jeana-Charlesa de Castelbajaca, 1997 rok PAP

Na potrzeby uroczystości związanych z ponownym otwarciem Notre Dame łącznie stworzono blisko dwa tysiące elementów ubioru. To zarówno ornaty, jak i stuły, dalmatyki (szata liturgiczna diakona w Kościele rzymskokatolickim - red.) i mitry. Nosiło je blisko 700 duchownych. Projekty Castelbajaca spotkały się z mieszanym przyjęciem. Jedni chwalili je za kreatywność i nowoczesność, inni zaś zarzucali im nadmierne użycie koloru i odejście od tradycyjnego wyglądu szat liturgicznych. Jak relacjonuje "Valeurs", odważne połączenie kolorów niektórych oburzyło. "Aby zapobiec nowemu pożarowi, biskup Ulrich (abp Laurent Ulrich odprawił pierwszą mszę św. w odbudowanej katedrze Notre-Dame - red.) ma na swoim stroju latarkę strażaka" - skomentował lokalny polityk Christian Lechevalier w portalu X. Pojawiły się też skojarzenia ze strojem klauna lub średniowiecznych trubadurów, tęczą i "światem pokazów mody".

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: France24, Le Figaro, Elle, The New York Times, aleteia.org, tvn24.pl