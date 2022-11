Kardynał przyznał się do molestowania seksualnego. "Zachowywałem się w sposób naganny z 14-latką"

Wszczęto wstępne śledztwo przeciwko kardynałowi Jean-Pierre'owi Ricardowi w sprawie dopuszczenia się przez niego napaści na tle seksualnym - we wtorek poinformowała francuska prokuratura. Duchowny przyznał się do wykorzystania seksualnego 14-letniej dziewczyny 35 lat temu. Jak zaznacza CNN, kard. Ricard jest jednym z najwyższych rangą hierarchów kościelnych we Francji.