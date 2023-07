Seria napaści seksualnych przy wieży Eiffla. Francuzi o "strefie bezprawia" "podrzynaczy gardeł"

27-letnia turystka z Meksyku miała zostać zgwałcona na Polu Marsowym w Paryżu. Zdarzenie wywołało oburzenie we francuskich mediach, które przypominają, że to kolejna napaść na tle seksualnym w parku u stóp wieży Eiffla, a za rok w stolicy Francji odbędą się igrzyska olimpijskie.

Gwałt w centrum Paryża

Atak na 27-latkę wywołał oburzenie we francuskich mediach, które podkreślają, że to już kolejna napaść na tle seksualnym, do której dochodzi na Polu Marsowym. Przypomniano, że w lutym ofiarą napaści seksualnej w tym miejscu padły dwie siostry z Brazylii, we wrześniu 2022 roku zgwałcono tam turystkę z Kanady, a kilka miesięcy wcześniej jeszcze inna turystka "cudem uniknęła napaści na tle seksualnym". "Już w 2016 roku czterech mężczyzn wykorzystało seksualnie młodą kobietę 'na środku Pola Marsowego'", odnotowuje gazeta "Le Figaro".