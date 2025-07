Fajerwerki w Dzień Bastylii. Wielu zatrzymanych, spłonęła sala gimnastyczna

Pokaz fajerwerków w Dzień Bastylii Źródło: Reuters

Do wtorku obowiązywały w Paryżu ograniczenia i podwyższone środki bezpieczeństwa. W poniedziałkowy wieczór w dniu święta w stolicy Francji odbył się pokaz fajerwerków, który przyciągnął dziesiątki tysięcy widzów.

Policja przekazała, że 176 osób zostało zatrzymanych w nocy z niedzieli na poniedziałek w Paryżu w związku z wykroczeniami i przypadkami przemocy, do których doszło w związku z obchodami Dnia Bastylii.

Prefekt paryskiej policji Laurent Nunez podkreślił, że odnotowano więcej naruszeń prawa i przypadków przemocy niż w poprzednim roku. - Doszło do ostrzeliwania racami funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, do podpalania koszy na śmieci, a nawet do wznoszenia barykad - relacjonował. - Nie nazwałbym tego spokojną nocą - dodał Nunez.

Porządku pilnowało ponad 11,5 tysiąca policjantów. Prefekt poinformował, że przeprowadzono ponad 250 kontroli pojazdów i firm sprzedających race i fajerwerki w aglomeracji paryskiej. Według Nuneza, skonfiskowano łącznie blisko 15 tysięcy rac, co - jego zdaniem - jest ogromną liczbą.

Doszło do incydentu w departamencie Sekwana-Saint-Denis, gdzie podpalono samochód, a ogień rozprzestrzenił się na pobliską salę gimnastyczną, która doszczętnie spłonęła. Nie było ofiar w ludziach.