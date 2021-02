Macron parasola nie oddał, ochraniał premiera Słowacji przed deszczem

Prezydent Francji Emmanuel Macron gościł w Pałacu Elizejskim premiera Słowacji Igora Matovica. Kiedy ten rozmawiał z dziennikarzami przed wejściem do pałacu, padał deszcz. Francuski gospodarz podszedł do Matovica i użyczył mu parasola. Mimo że współpracownicy Macrona kilkukrotnie podchodzili do niego i chcieli przejąć od niego parasol, ten zdecydowanie odmawiał.