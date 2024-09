Emmanuel Macron mianował nowego premiera

Decyzja prezydenta oznacza niepowodzenie lewicy, największej siły w parlamencie, w realizacji dążeń do utworzenia rządu. Lewicowy blok Nowy Front Ludowy (NFP) proponował własną kandydatkę - Lucie Castets. Wbrew żądaniom lewicy Macron nie mianował Castets na premiera powołując się na to, że program NFP nie może liczyć na większość w parlamencie.

Szef Zjednoczenia Narodowego: ocenimy plany polityczne Barniera przed ewentualnym wotum nieufności

Krótko wcześniej przywódczyni skrajnej prawicy Marine Le Pen zapowiedziała, że RN poczeka na expose Barniera w parlamencie i będzie wyczulone na "szacunek dla wyborców partii". Oceniła też, że Barnier "wydaje się spełniać co najmniej jedno kryterium", którego żądała skrajna prawica, tj. "będzie zdolny do tego, by zwrócić się do RN (...), tak samo, jak do innych grup" w parlamencie.