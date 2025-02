To ma być największy w historii Francji proces w sprawie molestowania seksualnego dzieci. 73-letni dziś były chirurg Joel Le Scouarnec miał w ciągu 25 lat skrzywdzić łącznie prawie 300 osób, głównie dzieci. To przede wszystkim jego byli pacjenci, których molestował i gwałcił. Wszystkie przestępstwa opisywał w pamiętnikach.

Jak informuje BBC, 24 lutego w miejscowości Vannes rozpocznie się największy w historii Francji proces w sprawie molestowania seksualnego dzieci. 73-letni Joel Le Scouarnec, emerytowany chirurg, oskarżany jest o napaść seksualną lub gwałt na łącznie 299 osobach, w większości dzieciach, swoich byłych pacjentach. Do przestępstw miało dochodzić między 1989 a 2014 rokiem, głównie w szpitalach w regionie Bretanii.

Proces i zarzuty wobec chirurga

Rozpoczynający się wkrótce proces to pokłosie trwającego latami policyjnego śledztwa. Sprawa ma swój początek w 2017 roku. Wówczas Le Scouarnec został oskarżony o gwałt na 6-letniej sąsiadce. Gdy policja przeszukała jego dom, znalazła m.in. 300 tys. zdjęć dzieci o charakterze pornograficznym oraz pamiętniki, w których opisane były przypadki setek gwałtów i napaści seksualnych wraz z nazwiskami ofiar.

Dochodzenie szybko doprowadziło do odkrycia trzech innych przestępstw. W marcu 2020 roku sprawa gwałtu 6-latki trafiła do sądu wraz ze sprawą, w której lekarza oskarżono o gwałt dwóch kilkuletnich siostrzenic w latach 80. i 90. oraz 4-letniej pacjentki w 1993 roku. W grudniu 2020 roku chirurga skazano za te czyny na 15 lat więzienia.

Zeznania ofiar lekarza

- Dziś wiele z tych osób jest bardzo wstrząśniętych, co jest zrozumiałe - podkreśliła Olivia Mons ze stowarzyszenia France Victimes. Prawniczka jednej z ofiar, Margaux Castex, powiedziała BBC, że jej klient "przeżył traumę, że kiedykolwiek zaufał lekarzowi, i trudno mu się z tego otrząsnąć". - Chciałby nigdy się nie dowiedzieć o tym, co się stało - dodała.

W toku dochodzenia ustalono, że kilku członków rodziny chirurga mogło wiedzieć o tym, jakich czynów mężczyzna się dopuszcza, jednak nie zareagowali. BBC zauważa, że Le Scouarnec był niegdyś cenionym chirurgiem w małym miasteczku oraz dumą swojej rodziny, co mogło mu zapewnić pewną ochronę. W dodatku, zdaniem prawnika Frederica Benoista, doszło do szeregu błędów instytucjonalnych i na drodze prawnej, dzięki którym lekarz mógł nadal krzywdzić dzieci.

Prawnik ofiar: mamy dowód, że wszyscy współpracownicy wiedzieli

Już w 2005 roku amerykańskie FBI zaalarmowało francuskie władze, że Le Scouarnec korzysta ze stron internetowych zawierających pornografię dziecięcą. Skutkowało to jednak tylko czteromiesięcznym wyrokiem w zawieszeniu, a chirurg nadal kontynuował swoją pracę w szpitalach. Gdy jeden z jego współpracowników przeczytał o zarzutach wobec niego w prasie, zaalarmował lokalne władze medyczne. Żadnych konsekwencji jednak nie wyciągnięto. - Mamy więc dowód, że ci wszyscy współpracownicy wiedzieli i żaden z nich nic nie zrobił - twierdzi Benoist. - Było wiele okoliczności, w których można było go powstrzymać, a mimo to nie zrobiono tego i skutki są tragiczne - dodaje.