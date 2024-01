Batalia w rodzinie ikony francuskiego kina. Życie Alaina Delona "w niebezpieczeństwie"

Hiromi Rollin, była opiekunka Alaina Delona, twierdzi, że życie 88-letniego aktora, ikony francuskiego kina, "jest w niebezpieczeństwie". Ma to mieć związek z przerwaniem jego leczenia. W tle sprawy jest konflikt między dziećmi aktora, wzajemne oskarżenia między nimi i sprawa podziału majątku po ojcu.

Najstarszy syn Alaina Delona, Anthony, oskarżył w wywiadzie dla magazynu "Paris-Match swoją przyrodnią siostrę Anouchkę o ukrywanie złego stanu zdrowia ojca i zaniedbanie go. Informacje potwierdził młodszy syn Delona – Alain-Fabien, oskarżając Anouchkę o utrudnianie kontaktów z ojcem mieszkającym obecnie w Szwajcarii .

W tle sprawy podział majątku

Media spekulują, że konflikt między dziećmi Delona może wynikać z podziału majątku , który zaproponował Delon. Po śmierci aktora udział Anthony'ego w spadku będzie wynosić 25 procent, podobnie jak jego młodszego brata Alaina-Fabiena, zaś córki Anouchki – 50 procent. "Anouchka zawsze miała wyjątkową relację z ojcem. Alain Delon nigdy nie ukrywał swoich burzliwych relacji z synem, na którego nigdy nie przestaje narzekać" - relacjonuje prawniczka, wskazując, że Anthony "pozycjonuje się jako ofiara i apeluje do mediów, aby rozpowszechniały tę informację".

Z kolei była opiekunka aktora, Japonka Hiromi Rollin, oskarża jego dzieci o to, że zakończyły leczenie ojca, co doprowadziło do pogorszenia się jego stanu zdrowia. Rollin została w lipcu zwolniona z pracy w posiadłości Douchy, gdzie mieszkała z aktorem, opiekując się nim.