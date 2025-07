Uciekł z więzienia schowany w torbie kolegi z celi

Francuska policja (nagranie ilustracyjne) Źródło: Reuters Archive

Kluczowe fakty: 20-letni Elyazid A. uciekł z więzienia w piątek. Schował się w torbie kolegi z celi, który wychodził na wolność.

Strażnicy zauważyli zniknięcie więźnia dopiero w sobotę. Dyrektor służby więziennej zwraca uwagę na serię błędów. Podkreśla, że zakład karny jest przepełniony, co utrudnia pracę funkcjonariuszom.

Służba więzienna Francji potwierdziła, że odnotowano ucieczkę z więzienia Corbas pod Lyonem. Zniknięcie mężczyzny strażnicy zauważyli w sobotę rano. Sébastien Cauwel, dyrektor służby, poinformował w niedzielę w rozmowie ze stacją BFMTV, że uciekinier wykorzystał moment, w którym na wolność wychodził jego kolega z celi, który zakończył odbywanie swojego wymiaru kary. Mężczyzna schował się w jego torbie i dzięki temu wydostał się z więzienia.

"Kumulacja błędów" w więzieniu pod Lyonem

Więcej szczegółów na temat ucieczki i samego więźnia podaje "Le Monde". Według gazety jest to 20-letni Elyazid A. pochodzący z Majotty, francuskiego departamentu zamorskiego. Jego ucieczka miała miejsce w piątek. Według wstępnych ustaleń ukrył się w dużej torbie podróżnej, a dotychczasowy współwięzień zdołał w ten sposób przeprowadzić go przez wszystkie drzwi aż do wyjścia.

Obecnie 20-latek poszukiwany jest czerwoną notą Interpolu. "Le Monde" pisze, powołując się na komunikaty służb, że mężczyzna dotąd odbywał karę za kilka wymierzonych mu wyroków, jest m.in. oskarżony o udział w zorganizowanym zabójstwie.

Sébastien Cauwel przyznał, że w zniknięciu więźnia rolę odegrała "kumulacja błędów" i w tej sprawie zostało już wszczęte dochodzenie. - To wyjątkowo rzadka sytuacja, z którą się nigdy dotąd nie spotkaliśmy i która wyraźnie pokazuje całą serię poważnych błędów - podkreślił.

Dyrektor służby więziennej zauważył też, że więzienie Corbas jest przepełnione i obecnie zajęte jest w aż 170 procentach. "Le Monde" podaje, że na 678 dostępnych miejsc znajduje się tam ponad 1,2 tys. więźniów, niektórzy zmuszeni są więc spać na podłodze. - To komplikuje warunki pracy naszych strażników - zaznaczył Cauwel.

