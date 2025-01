"Flota cieni" straszy na Bałtyku. Czym jest i jak działa?

Flota cieni - czym jest

Jak w marcu 2024 roku rekomendował ekspert PISM, aby ograniczyć aktywność "floty cieni" konieczna jest lepsza identyfikacja i wymuszanie odpowiedzialności od należących do niej jednostek. Jak zauważono, aż 80 proc. jej statków przepływa przez wody państw należących do Unii Europejskiej lub G7, co oznacza, że państwa te muszą wzmocnić monitorowanie statków, które pojawiają się na ich wodach. Szczególnie ważne pod tym względem jest wzmocnienie kontroli i nadzoru na Morzu Bałtyckim, które jest bardzo wrażliwe na wycieki toksycznych substancji, a na jego dnie i wybrzeżach znajduje się rozwinięta infrastruktura m.in. komunikacyjna i energetyczna.

W ostatnim czasie statki należące do "floty cieni" zaczęły zagrażać bezpieczeństwu także w nowy sposób. Zaczęły być wykorzystywane nie tylko do przemytu, ale także do dywersji. Łączone są one z szeregiem incydentów, do których doszło na Bałtyku, w tym uszkodzenia przebiegających po dnie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. W szwedzkiej strefie ekonomicznej w połowie listopada przerwane zostały dwa kable telekomunikacyjne, jeden łączący Finlandię z Niemcami, a drugi łączący Szwecję z Finlandią. O uszkodzenie podejrzany jest chiński statek towarowy Yi Peng 3. Z kolei 25 grudnia zerwany został EstLink2, czyli przebiegający pod Zatoką Fińską kabel energetyczny. Fińskie władze podejrzewają, że uszkodzenie podmorskiego kabla może być związane z tankowcem Eagle S, który prawdopodobnie należy do rosyjskiej "floty cieni". Sprawa jest formalnie badana jako poważny akt wandalizmu i zniszczenia mienia. Według dotychczasowych informacji, EstLink2 mógł zostać uszkodzony w podobny sposób, jak gazociąg Balticconnector jesienią 2023 roku, o co podejrzewany jest chiński kontenerowiec NewNew Polar Bear, pływający pod banderą Hongkongu.