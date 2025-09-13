Logo strona główna
Świat

Budują barierę na granicy z Rosją. "Może być częścią ściany dronów"

Bariera na granicy fińsko-rosyjskiej
Finlandia buduje płot na granicy z Rosją
Źródło: Reuters
Bariera, którą Finlandia wznosi na wybranych odcinkach granicy z Rosją, jest już niemal w połowie gotowa. Jak informują władze, zapora ma systemy monitoringu i łączności, które mogą być uzupełnione o technologie wykrywania dronów.

Wznoszona na fińskiej granicy wschodniej bariera, która jest już gotowa prawie w połowie, z zainstalowanymi systemami monitoringu i łączności, może posłużyć także do budowy tak zwanego muru przeciwdronowego - oznajmił generał Jari Tolppanen z kwatery głównej straży granicznej Finlandii w rozmowie z radiem Yle.

- Zapora może być częścią "ściany dronów". Nadaje się do instalacji wszelkich czujników - stwierdził Tolppanen. Przypomniał, że wraz z barierą powstają też drogi i połączenia telekomunikacyjne oraz wdrażane są różne rozwiązania technologiczne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czołg na ćwiczeniach Zapad-2025
Po co Rosjanom manewry Zapad? Ekspert tłumaczy
Ćwiczenia Defender Europe 2022
"To nie tylko nowa inicjatywa, to jasny sygnał"
Najnowsze
Sztokholm, Szwecja
Tam lekcje o NATO i "obronie totalnej" będą obowiązkowe

Finlandia planuje zbudować 200 kilometrów zapór

Metalowa zapora, instalowana na wschodniej granicy Finlandii, ma 3,5 metra wysokości. Na szczycie płotu znajduje się drut kolczasty, zamocowany na stelażach w kształcie litery "Y".

Władze w Helsinkach zaplanowały zabezpieczenie łącznie około 200 kilometrów (około 15 procent) z liczącej ponad 1300 kilometrów fińsko-rosyjskiej granicy, głównie w pobliżu dotychczasowych posterunków granicznych oraz najbardziej popularnych szlaków komunikacyjnych, którymi mogliby ewentualnie próbować przedostawać się z Rosji nielegalni migranci.

Większa część ogrodzenia powstaje w południowo-wschodniej Finlandii, w okolicach Imatry. Na północy kraju, w Laponii, ze względu na trudniejsze warunki wodno-gruntowe (bagna i rozległe lasy), które w praktyce utrudniają nielegalną migrację, płot ma zostać wzniesiony jedynie przy głównej szosie, a w celu zabezpieczenia granicy planowane jest zbudowanie przeprawy pontonowej.

Zgodnie z harmonogramem, budowa zapory ma zakończyć się do końca 2026 roku. Obecnie gotowa jest mniej niż połowa planowanych odcinków.

Budowa muru na granicy fińsko-rosyjskiej (zdjęcie z kwietnia 2023 roku)
Budowa muru na granicy fińsko-rosyjskiej (zdjęcie z kwietnia 2023 roku)
Źródło: PAP/Abaca

Autorka/Autor: fil//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Finlandia Rosja Drony
