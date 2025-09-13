Budują barierę na granicy z Rosją. "Może być częścią ściany dronów"

Finlandia buduje płot na granicy z Rosją Źródło: Reuters

Wznoszona na fińskiej granicy wschodniej bariera, która jest już gotowa prawie w połowie, z zainstalowanymi systemami monitoringu i łączności, może posłużyć także do budowy tak zwanego muru przeciwdronowego - oznajmił generał Jari Tolppanen z kwatery głównej straży granicznej Finlandii w rozmowie z radiem Yle.

- Zapora może być częścią "ściany dronów". Nadaje się do instalacji wszelkich czujników - stwierdził Tolppanen. Przypomniał, że wraz z barierą powstają też drogi i połączenia telekomunikacyjne oraz wdrażane są różne rozwiązania technologiczne.

Finlandia planuje zbudować 200 kilometrów zapór

Metalowa zapora, instalowana na wschodniej granicy Finlandii, ma 3,5 metra wysokości. Na szczycie płotu znajduje się drut kolczasty, zamocowany na stelażach w kształcie litery "Y".

Władze w Helsinkach zaplanowały zabezpieczenie łącznie około 200 kilometrów (około 15 procent) z liczącej ponad 1300 kilometrów fińsko-rosyjskiej granicy, głównie w pobliżu dotychczasowych posterunków granicznych oraz najbardziej popularnych szlaków komunikacyjnych, którymi mogliby ewentualnie próbować przedostawać się z Rosji nielegalni migranci.

Większa część ogrodzenia powstaje w południowo-wschodniej Finlandii, w okolicach Imatry. Na północy kraju, w Laponii, ze względu na trudniejsze warunki wodno-gruntowe (bagna i rozległe lasy), które w praktyce utrudniają nielegalną migrację, płot ma zostać wzniesiony jedynie przy głównej szosie, a w celu zabezpieczenia granicy planowane jest zbudowanie przeprawy pontonowej.

Zgodnie z harmonogramem, budowa zapory ma zakończyć się do końca 2026 roku. Obecnie gotowa jest mniej niż połowa planowanych odcinków.

