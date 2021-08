Ewakuacja z Afganistanu. Obóz dla uchodźców otwarty pod Madrytem

Hiszpański rząd otworzył w sobotę tymczasowy obóz dla uchodźców w bazie wojskowej Torrejon de Ardoz pod Madrytem. Mają do niego trafiać ewakuowani z Kabulu Afgańczycy. W otwarciu placówki uczestniczyli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił, że na terenie bazy wojskowej Torrejon de Ardoz znajdzie się miejsce dla około 800 afgańskich uchodźców. Wskazał, że miejsce to będzie dla nich jedynie "tymczasowym portem", w którym spędzą zaledwie kilka dni. Dotychczas do ośrodka pod Madrytem trafiło około 250 afgańskich uchodźców, z których część dotarła tam piątkowym lotem z Paryża. Osoby te zostały ewakuowane z Kabulu przez urzędników Unii Europejskiej.

W piątek szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares zapowiedział, że ośrodek dla uchodźców w Torrejon de Ardoz będzie mógł przyjąć do około tysiąca osób. Sprecyzował, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom władz Hiszpanii nie znajdą się w nim tylko afgańscy współpracownicy tego kraju i ich rodziny, ale również Afgańczycy skierowani tam przez różne instytucje międzynarodowe. Z zapowiedzi Albaresa wynika, że z podmadryckiego ośrodka uchodźcy będą kierowani zarówno do innych regionów Hiszpanii, jak też do innych państw UE.