Trafiały do niego dzieci podawane nad murem. "Łamało się serce. Ale wiedzieliśmy, że idą do lepszego życia"

Dziewczynka była niespokojna. Żołnierz przebrał ją i nakarmił

Podpułkownik przyznał, że dziewczynka czuła niepokój z powodu oddzielenia od rodziny i przez to, że otaczali ją ludzie, których nie znała, ale była "stosunkowo w dobrym zdrowiu" w porównaniu z innymi osobami, którymi opiekowali się żołnierze i medycy w szpitalu. Przypomniał przy tym, że sam jest ojcem 14-miesięcznego dziecka i 16-latka, stąd łatwiej było mu sprawować opiekę nad dziewczynką. Mówił, że udało mu się uspokoić niemowlę, przebrać i nakarmić.

Zapytany o to, co czuł, gdy po zapewnieniu dziecku odpowiedniej opieki w szpitalu musiał przekazać je dalej, podpułkownik Caesar odpowiedział: - Wielu z nas łamało się serce, gdy widzieliśmy te dzieci w niebezpieczeństwie.

- Ale wiedzieliśmy, że idą one do lepszego życia, w lepsze miejsce - wspomniał. Dodał przy tym, że amerykańscy żołnierze wykazali się "niewiarygodnym wsparciem i gościnnością". BBC podało, że dziewczynka po wyjściu ze szpitala wróciła do matki, po czym obie razem opuściły kraj.