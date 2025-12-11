Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Świat

Europa złożyła Trumpowi propozycję

Trump o wyborach w Ukrainie i "ogromnej korupcji"
Źródło: Reuters
Moglibyśmy sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu - przekazał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, odnosząc się do planu pokojowego dla Ukrainy. Dodał, że najnowsza europejska wersja została Trumpowi przesłana w środę wieczorem.

Kanclerz Niemiec zabrał głos dzień po rozmowie z prezydentem USA. Z Donaldem Trumpem rozmawiali wówczas prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i właśnie Friedrich Merz.

Merz ocenił te rozmowy pozytywnie i dodał: "zaproponowaliśmy Trumpowi, że moglibyśmy sfinalizować dokument z amerykańskim rządem w ciągu weekendu".

Jak dodał, najnowsza wersja planu stworzona przez stronę europejską została Trumpowi przesłana w środę wieczorem, już po rozmowie telefonicznej. To jej w dużej mierze miałyby dotyczyć weekendowe rozmowy.

Padły "dosyć mocne słowa". Trump po spotkaniu o Ukrainie

Padły "dosyć mocne słowa". Trump po spotkaniu o Ukrainie

Zełenski dziękuje USA. Rozmowy o odbudowie kraju

Zełenski dziękuje USA. Rozmowy o odbudowie kraju

Merz zaznaczył, że po rozmowie z Trumpem spodziewa się kolejnego spotkania w sprawie planu pokojowego, tym razem w Berlinie.

- Czy rząd amerykański weźmie w nim udział, zależy w dużej mierze od osiągnięcia zgody nad dokumentami, nad którymi obecnie pracujemy. Jestem przekonany, że nam się to uda - zapowiedział Merz podczas wspólnej konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Berlinie.

Friedrich Merz i Mark Rutte na wspólnej konferencji prasowej
Friedrich Merz i Mark Rutte na wspólnej konferencji prasowej
Źródło: EPA/CLEMENS BILAN

Jeszcze w czwartek ma odbyć się kolejne spotkanie koalicji chętnych pod przewodnictwem Francji i Wielkiej Brytanii, w formie wideokonferencji.

Trump o "mocnych słowach"

Donald Trump opisał rozmowy z europejskimi liderami nieco inaczej. Jak mówił, padły "mocne słowa" i były "niewielkie sprzeczki".

- Zobaczymy, co się wydarzy. Czekamy na odpowiedzi, zanim pójdziemy naprzód - oznajmił Trump. 

- Wiele rzeczy się teraz dzieje. Wiele osób mówi, że (rozwiązanie) jest bliżej niż kiedykolwiek - zaznaczył jednak.

Autorka/Autor: mgk/lulu

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Wojna w Ukrainie Friedrich Merz Donald Trump
Szczecin

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica