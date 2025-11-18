Logo strona główna
Świat

USA deportują ludzi do ostatniej monarchii absolutnej w Afryce

Eswatini, Mbabane
Eswatini przyjmuje deportowanych z USA
Źródło: Reuters Archive
Władze afrykańskiego Eswatini potwierdziły, że Amerykanie przekazali im ponad 5 milionów dolarów w zamian za przyjęcie grupy osób deportowanych z USA. Szczegóły umowy pozostają niejasne, ale według mediów chodzi o łącznie 160 osób.

Minister finansów Eswatini Neal Rijkenberg w poniedziałek w parlamencie po raz pierwszy potwierdził, że jego kraj otrzymał od Stanów Zjednoczonych 5,1 mln dolarów (równowartość ponad 18,5 mln zł) w zamian za przyjęcie osób deportowanych z USA.

Wcześniej, we wrześniu organizacja Human Rights Watch dotarła do treści umowy między oboma krajami, z której wynika, że Eswatini zgodziło się przyjąć 160 osób deportowanych z USA w zamian za 5,1 mln dolarów na "budowę infrastruktury granicznej i zwiększenie zdolności zarządzania migracją".

Dwa miliony osób mniej. Trump "na dobrej drodze, by pobić historyczny rekord"
BIZNES

Afryka przyjmuje deportowanych z USA

Według "Guardiana" administracja Donalda Trumpa zwarła podobne umowy dotyczące przyjmowania osób deportowanych z USA z co najmniej pięcioma afrykańskimi krajami. Szczegóły tych umów pozostają jednak w dużej mierze niejawne.

Eswatini miało jak dotąd przyjąć 15 mężczyzn. Pierwszych pięciu przybyło do kraju w lipcu na pokładzie amerykańskiego czarterowanego samolotu wojskowego. Kolejna grupa została przyjęta na początku października. Według Waszyngtonu są oni przestępcami skazanymi za takie czyny, jak m.in. gwałt na dziecku i morderstwo. Prawnicy tych mężczyzn twierdzą jednak, że zakończyli oni odbywać swoje wyroki w USA i nie ma podstaw by ponownie przetrzymywać ich w więzieniu. Wiadomo, że osadzono ich w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Matsapha w Eswatini.

Pod koniec października amerykański resort bezpieczeństwa informował, że od czasu inauguracji Donalda Trumpa deportowano łącznie 527 tysięcy osób przebywających w USA nielegalnie, a 1,6 miliona kolejnych skorzystało z programu dobrowolnych deportacji. W jego ramach osoby, które same się zgłoszą, otrzymują po tysiąc dolarów i bilet na samolot.

Ostatnia monarchia absolutna w Afryce

Eswatini, dawniej Suazi, to ostatnia monarchia absolutna w Afryce. Od 1986 roku rządzi tam król Mswati III. Jego rząd oskarżany jest o łamanie praw człowieka, a on sam często jest krytykowany za wystawny styl życia, podczas gdy większość ludności w tym 1,2-milionowym państwie żyje w ubóstwie.

Córka byłego prezydenta zostanie żoną afrykańskiego króla. Szesnastą
Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: "The Guardian", Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sopotnicki/Shutterstock

USAEswatiniAfryka
