Brutalna walka w więzieniu w Ekwadorze. Kilkudziesięciu zabitych, wielu rannych w ciągu jednej nocy

Co najmniej 68 więźniów zginęło, a 25 zostało rannych w wyniku nocnej przemocy w więzieniu Litoral - poinformował w sobotę rząd w Ekwadorze. Doszło do tego w wyniku walki między rywalizującymi gangami narkotykowymi.

Do tragicznych wydarzeń doszło w sobotę w więzieniu Litoral w południowym mieście Guayaquil. Jest to ten sam zakład karny, w którym pod koniec września zginęło 119 więźniów. Wrześniowe wydarzenia były najbrutalniejszym w historii Ekwadoru przypadkiem przemocy w więzieniu.

Walki ganów powodem tragedii

Ekwadorski rząd poinformował, że w akcie nocnej przemocy co najmniej 68 więźniów zginęło, a 25 zostało rannych. Dodało, że odpowiedzialność za to zdarzenie ponoszą gangi narkotykowe, walczące o kontrolę nad więzieniem.

Jak informują miejscowe media, oddziały policji i wojska, które wkroczyły do więzienia Litoral, znalazły duże ilości broni palnej i materiałów wybuchowych. Według ustaleń, osadzeni w jednym ze skrzydeł budynku więziennego przedostali się przez wydrążoną dziurę do sąsiedniego skrzydła, gdzie zaatakowali członków rywalizującego gangu. Walki były wyjątkowo brutalne, część ofiar śmiertelnych znaleziono bez głów.

Siostra więźnia: zabijają się nawzajem, a najsmutniejsze jest to, że nie mają sumienia

58-letnia Cristina Monserrat przekazała, że oczekuje na wiadomość od swojego młodszego brata, który od roku przebywa w zakładzie. - Mój brat żyje, moje serce tak mi mówi - przekonywała. Oceniła, że "to, co dzieje się w środku, jest naganne". - Ludzie zabijają się nawzajem, a najsmutniejsze jest to, że nie mają sumienia - dodała.

Problemy systemu więziennego w Ekwadorze

We wrześniu prezydent Ekwadoru Guillermo Lasso ogłosił 60-dniowy stan wyjątkowy w więziennictwie, co pozwoliło na uwolnienie rządowych funduszy dla systemu i wojskową pomoc przy kontrolach w zakładach karnych. W sobotę zaś prezydent zaapelował do ekwadorskiego Trybunału Konstytucyjnego o zezwolenie wojsku na wchodzenie do więzień, zamiast zapewniania jedynie bezpieczeństwa zewnętrznego placówkom karnym.