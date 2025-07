Strzelanina w klubie bilardowym. Nie żyje dziewięć osób

Ekwador. Jose Adolfo Macias Villamar, znany jako "Fito", został deportowany do USA Źródło: Reuters

W sobotę grupa uzbrojonych mężczyzn otworzyła ogień do klientów baru w nadmorskim mieście Playas w Ekwadorze. Lokalna policja poinformowała o śmierci dziewięciu osób, dwie zostały ranne. Według informacji mediów była to grupa przyjaciół, którzy spotkali się, by pograć w bilard. Ekwadorska prokuratura przekazała, że rozpoczęto śledztwo. Nagrania z kamer monitoringu i telefonów komórkowych zostały zabezpieczone.

Wstępne śledztwo wskazuje, że napastnicy ścigali dwóch mężczyzn na motocyklach i gdy jeden z nich próbował ukryć się w klubie, oddano około 80 strzałów do osób przebywających w środku. Podpułkownik Gem Villacís z lokalnej policji poinformował, że osoba, której poszukiwali napastnicy, uciekła.

Wśród dziewięciu ofiar śmiertelnych są lokalny trener piłkarski i syn prezentera radiowego. Prefektka prowincji Guayas Marcela Aguinaga napisała w mediach społecznościowych: "Zatrzymuję się, by ogłosić coś, co głęboko mnie boli: jeden z naszych nauczycieli piłki nożnej został zamordowany w trakcie masakry w Playas. Przemoc nie ustaje. Chce nas rzucić na kolana, uciszyć i przyzwyczaić do horroru. Ale nie będziemy milczeć".

W mieście ogłoszono stan wyjątkowy, wysłano tam też dodatkowe siły policyjne i wojskowe. Playas jest popularne wśród ekwadorskich turystów ze względu na plaże i nadmorskie położenie, ale prowincja Guayas, w której miasto się znajduje, jest zarazem jedną z najbardziej dotkniętych walkami gangów.

Según información preliminar de @PoliciaEcuador, sujetos armados ingresaron al local y dispararon contra los presentes. Se revisan cámaras de seguridad y videos de teléfonos celulares para identificar a los presuntos responsables. pic.twitter.com/dmM8dT0Lig — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 20, 2025 Rozwiń Okolice klubu, w którym doszło do strzelaniny

Wzrost przestępczości notowany jest w Ekwadorze od pandemii Covid-19, która mocno uderzyła w krajową gospodarkę. Według władz przyczyną tej sytuacji jest wzrost znaczenia gangów handlujących kokainą, które destabilizują również inne kraje kontynentu. W listopadzie 2023 roku urząd prezydenta objął Daniel Noboa, który zapowiedział walkę z brutalną przestępczością. Na początku 2024 roku Noboa zapowiedział, że Ekwador jest w stanie wojny z gangami. Przemoc w ostatnim czasie przybiera jednak na sile.

