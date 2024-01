Atak w Bejrucie. Wśród ofiar jeden z liderów Hamasu i dwaj jego dowódcy

Hezbollah: ten atak nie pozostanie bez odpowiedzi i kary

Natomiast premier Libanu Nadżib Mikati stwierdził, że izraelski atak to próba wciągnięcia Libanu do wojny. Jego biuro poinformowało, że zwrócił się do swojego ministra spraw zagranicznych o złożenie skargi do Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku ze wszystkimi "nowymi izraelskimi naruszeniami suwerenności Libanu".