"To marzenie także poprzednich generacji". Niemal 100 kobiet zaprzysiężonych do Rady Państwa

Po raz pierwszy w historii Egiptu do Rady Państwa, jednego z najważniejszych organów władzy sądowniczej w tym kraju, przyjęto sędziów płci żeńskiej. We wtorek częścią tej instytucji stało się 98 kobiet. - Kobieta w jednej z głównych instytucji w Egipcie i arabskim świecie to było marzenie - podkreśliła jedna z zaprzysiężonych sędzin.

Kobiety złożyły przysięgę podczas uroczystości w Kairze przed głównym sędzią Rady Państwowej Muhammadem Hossamem ad-Dinem. - Są cennym uzupełnieniem Rady - oświadczył podczas zaprzysiężenia ad-Din. Sędzia Radwa Helmy, jedna z nowo powołanych, powiedziała agencji AP, że to "pamiętny dzień". - To marzenie także poprzednich generacji. Kobieta w jednej z głównych instytucji w Egipcie i arabskim świecie to było marzenie - powiedziała.

98 kobiet zostało zaprzysiężonych do egipskiej Rady Państwa PAP/EPA/KHALED ELFIQI

W marcu prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi apelował do kobiet, aby kandydowały do Rady Państwa oraz do pracy w Prokuraturze Generalnej. Dotychczas w skład tych instytucji wchodzili sami mężczyźni. Decyzję prezydenta poparły rzesze aktywistów.

Egipska Narodowa Rada ds. Kobiet (NCWR) oceniła, że władze pragną dalszego wzmacniania pozycji kobiet w kraju.

Zaprzysiężone do Rady Państwa kobiety PAP/EPA/KHALED ELFIQI

Rada Państwa została powołana w 1946 roku jako niezależny organ sądowniczy, który przede wszystkim zajmuje się sprawami administracyjnymi, dyscyplinarnymi i apelacjami od wyroków. Rozpatruje też projekty ustaw i umowy, których stroną jest rząd. Instytucja latami odrzucała kandydatury kobiet. W ostatnim czasie wiele kobiet kwestionowało decyzje organu wskazując, że są dyskryminujące.

