Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Echa wpisu Trumpa o byłym szefie FBI. "Nie powinno już szokować, a jednak"

epa12837273
Thom Tillis i Mark Warner krytykują wpis Trumpa o byłym szefie FBI
Źródło: CNN
Nie cieszę się z niczyjej śmierci, a już na pewno nie ze śmierci kogoś, z kim można się nie zgadzać w pewnych sprawach, ale kto jednak służył temu krajowi - powiedział amerykańskiej stacji CNN republikanin Thom Tillis, komentując słowa Donalda Trumpa o zmarłym Robercie Muellerze, byłym szefie FBI. Wpis amerykańskiego prezydenta krytykują też demokraci.

W piątek zmarł wieloletni szef FBI Robert Mueller. Amerykański prezydent cieszył się z tej informacji w mediach społecznościowych. "Robert Mueller właśnie umarł. To dobrze, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi!" - napisał w serwisie Truth Social.

Słowa Trumpa krytykują obie strony amerykańskiej sceny politycznej. - To smutny komentarz do tego, w jakim miejscu znalazł się nasz dyskurs polityczny. Ja nie celebruję śmierci. Jestem za życiem - powiedział w rozmowie z CNN Thom Tillis, senator partii republikańskiej.

- Nie cieszę się z niczyjej śmierci, a już na pewno nie ze śmierci kogoś, z kim można się nie zgadzać w pewnych sprawach, ale kto jednak służył temu krajowi i zasługuje na więcej szacunku niż takie słowa - dodał.

"W zasadzie świętuje czyjąś śmierć"

O rozczarowaniu tonem wpisu Trumpa mówił też demokrata Mark Warner. - Ton, który w zasadzie świętuje czyjąś śmierć. A mówimy tu o prezydencie Stanów Zjednoczonych, który wypowiada się o byłym dyrektorze FBI. O kimś, kto miał za sobą karierę w służbie publicznej, a mimo to okazuje mu się taki brak szacunku. Chyba nie powinno mnie to już szokować, a jednak wciąż wydaje się to szokujące - ocenił.

Wpis Trumpa komentowany jest również w mediach społecznościowych. "Nie ma dna, nawet dla Trumpa. Robert Mueller wykonywał swoją pracę honorowo i zawsze mówił prawdę. Dwie rzeczy, których Trump nigdy nie mógłby zrobić. Trump wie, że nie jest niewinny" - napisał na X demokrata Bennie G. Thompson.

Z kolei demokrata Jim McGovern ocenił słowa prezydenta Trumpa jako "obłąkańcze, zgniłe i moralnie upadłe".

Republikański kongresmen Mike Turner nie odniósł się bezpośrednio do słów Trumpa, ale zwrócił uwagę na zasługi byłego szefa FBI. Jak ocenił, przed objęciem śledztwa ws. kampanii prezydenckiej w 2016 r. Mueller "cieszył się niezwykle ugruntowaną reputacją i karierą, i jestem wdzięczny za jego służbę dla tego kraju".

Kim był Robert Mueller?

Mueller był republikaninem, lecz mimo to Donald Trump i jego współpracownicy wielokrotnie go atakowali, podważając jego uczciwość i niezależność.

Dyrektorem FBI był w latach 2001-2013. W 2017 roku Mueller został mianowany specjalnym doradcą Departamentu Sprawiedliwości, aby przeprowadzić śledztwo w sprawie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, które wygrał Donald Trump.

Robert Mueller
Robert Mueller
Źródło: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

W 2019 roku przedstawił raport, z którego wynikało, że Rosja przeprowadziła szeroko zakrojoną kampanię dezinformacyjną, która zdaniem osób ze sztabu wyborczego Donalda Trumpa była dla nich korzystna. Nie znaleziono jednak dowodów na współpracę Trumpa lub jego otoczenia z Rosją. Trump nazwał śledztwo Muellera "polowaniem na czarownice".

Przyczyna zgonu wieloletniego szefa FBI nie jest znana, lecz źródła portalu MS NOW przekazały, że od lat zmagał się z chorobą Parkinsona.

OGLĄDAJ: "Loża prasowa" w TVN24 i TVN24+
22 1150 loza cl-0023

"Loża prasowa" w TVN24 i TVN24+

22 1150 loza cl-0023
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Aleksandra Sapeta/ft

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW

Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAPartia Demokratyczna USAPartia Republikańska USA
Czytaj także:
Kijów, wystawa zniszczonego sprzętu wojskowego
Zełenski: dochody Rosji z ropy zapewniają jej bezkarność
BIZNES
Osobówka zderzyła się z koparką
Zderzenie z koparką, jedna osoba w szpitalu
Rzeszów
imageTitle
Bardzo szybkie Polki. Są faworytkami do złota
EUROSPORT
Miejsce Polski na mapie "najbezpieczniejszych" krajów Europy wzbudziło dyskusję internautów
Mapa "najbezpieczniejszych krajów"? Skąd Ukraina przed Włochami
Gabriela Sieczkowska
Zator lodowy na Sanie w rejonie miejscowości Ulucz
"Tak śnieżnej zimy dawno nie mieliśmy". Ten rejon Polski na tym skorzystał
METEO
Policyjny radiowóz
Śmiertelne potrącenie pieszego na pasach
Trójmiasto
20. Półmaraton Warszawski
Stołeczne ulice opanowali biegacze. Zawodnicy półmaratonu już na trasie
WARSZAWA
Akcja policji przy ulicy Serockiej w Warszawie
Groził, że zrobi krzywdę sobie lub innym. Podjęto negocjacje
WARSZAWA
imageTitle
Cały weekend dla niej. Poleciała po rekord
EUROSPORT
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co z Wielkanocą?
METEO
Zatoka Perska
Analitycy: Polska szczególnie narażona na skutki blokady
BIZNES
imageTitle
"Nie ruszaj mojej rodziny!"
EUROSPORT
Znaleziono ciało mężczyzny
Śmiertelny wypadek na prostej drodze. Auto wbiło się w drzewo
Poznań
Policja
Sąsiedzi czuli fetor, w mieszkaniu ciała dwóch kobiet i kota
Kraków
imageTitle
Osiemnastolatek z darem latania. "To się robi szalone"
EUROSPORT
Śmigłowiec katarskich sił powietrznych nad Dohą (02.03.2026)
Katastrofa wojskowego śmigłowca na Bliskim Wschodzie. Są ofiary śmiertelne
Świat
Przejazd drogowo-kolejowy w Falenicy
Kolejarze zamkną przejazd. Będą zmiany w ruchu
WARSZAWA
Poszkodowana kobieta
Leżała na rynku w Krakowie, ma rozerwane ucho
Kraków
2003 PAWLINSKATO MOGLA BYC KAZDA Z NAS-0016
"Przemoc to nie jest sprawa prywatna"
Polska
Kuba (zdjęcie ilustracyjne)
Ogólnokrajowa awaria zasilania. To już drugi raz w tygodniu
Świat
imageTitle
Przepychanka przerodziła się w bójkę. Operator staranowany
EUROSPORT
terapia terapeuta terapeutka psycholog gabinet shutterstock_2512795751
Psycholog, psychiatra, psychoterapeuta. "Przeciętny rodzic nie rozumie, kto jest kim"
Zdrowie
Sklep monopolowy przy Nowym Świecie 30
W dzień monopolowy, nocą punkt gastronomiczny. Prohibicja go nie dotyczy
WARSZAWA
Wielkanocny stół
Wielkanocne wydatki. Tyle Polacy chcą wydać na święta
BIZNES
imageTitle
"Jest kobietą od urodzenia". Przełomowa decyzja w sprawie pięściarki
EUROSPORT
imageTitle
Polka ze specjalnymi podziękowaniami po wypadku
EUROSPORT
Pociąg zderzył się z żubrami
Pociąg zderzył się z żubrami
Białystok
Burza
Powodzie, osuwiska, ewakuacje. Burza na Wyspach Kanaryjskich
METEO
Viktor Orban
W Fideszu "narasta panika". Media: rosyjskie służby zaproponowały pomoc
Świat
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Padła główna wygrana w Lotto Plus
BIZNES
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

