Dziesiątki ofiar po eksplozji i pożarze w sklepie

Kondolencje rodzinom ofiar przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. "Moje szczere kondolencje dla rodzin i bliskich osób, które zginęły w pożarze, do którego doszło w sklepie w Hermosillo. Kontaktowałam się z gubernatorem Sonory, aby udzielić wsparcia poszkodowanym" - napisała Sheinbaum.

Również gubernator regionu Alfonso Durazo złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym oraz ich bliskim. Durazo przekazał, że zginęły 23 osoby, a 11 zostało rannych. - Niestety wśród nich są dzieci. Tragedia wywołała głęboki smutek wśród wszystkich mieszkańców Sonory - poinformował gubernator.

Ludzie uwięzieni w środku

Prokuratura stanu Sonora prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn tragicznego zdarzenia. Według dziennika "El Universal", policja wstępnie wykluczyła możliwość zamachu terrorystycznego. Wśród rozważanych wersji jest awaria techniczna i nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi.

Powołując się na straż pożarną, meksykańskie media poinformowały, że do wybuchu doszło przy wejściu do lokalu handlowego, a wielu kupujących zostało uwięzionych w środku. Pożar udało się opanować i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie budynki.

Władze miejskie Hermosillo odwołały wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach festiwalu z okazji Dnia Zmarłych.

