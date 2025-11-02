Logo strona główna
Świat

Dziesiątki ofiar po eksplozji i pożarze w sklepie

Meksyk pożar sklepu
Eksplozja i pożar w sklepie w mieście Hermosillo w Meksyku
Źródło: TVN24, CNN
Co najmniej 23 osoby, w tym dzieci, zginęły w wyniku eksplozji i pożaru w sklepie w mieście Hermosillo w północno-zachodnim Meksyku - poinformował gubernator stanu Sonora. Do wybuchu doszło przy wejściu do budynku, a wielu kupujących zostało uwięzionych w środku.

Kondolencje rodzinom ofiar przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. "Moje szczere kondolencje dla rodzin i bliskich osób, które zginęły w pożarze, do którego doszło w sklepie w Hermosillo. Kontaktowałam się z gubernatorem Sonory, aby udzielić wsparcia poszkodowanym" - napisała Sheinbaum.

Pożar w sklepie w Hermosillo w Meksyku
Pożar w sklepie w Hermosillo w Meksyku
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Również gubernator regionu Alfonso Durazo złożył kondolencje rodzinom ofiar i polecił udzielenie wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym oraz ich bliskim. Durazo przekazał, że zginęły 23 osoby, a 11 zostało rannych. - Niestety wśród nich są dzieci. Tragedia wywołała głęboki smutek wśród wszystkich mieszkańców Sonory - poinformował gubernator.

Ludzie uwięzieni w środku

Prokuratura stanu Sonora prowadzi dochodzenie w sprawie przyczyn tragicznego zdarzenia. Według dziennika "El Universal", policja wstępnie wykluczyła możliwość zamachu terrorystycznego. Wśród rozważanych wersji jest awaria techniczna i nieostrożne obchodzenie się z materiałami łatwopalnymi.

Sklep w Hermosillo, gdzie doszło do eksplozji i pożaru
Sklep w Hermosillo, gdzie doszło do eksplozji i pożaru
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Powołując się na straż pożarną, meksykańskie media poinformowały, że do wybuchu doszło przy wejściu do lokalu handlowego, a wielu kupujących zostało uwięzionych w środku. Pożar udało się opanować i zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na sąsiednie budynki.

Władze miejskie Hermosillo odwołały wydarzenia kulturalne zaplanowane w ramach festiwalu z okazji Dnia Zmarłych. 

Sklep w Hermosillo po pożarze
Sklep w Hermosillo po pożarze
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Autorka/Autor: tas/kab

Źródło: PAP, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Meksykpożar
